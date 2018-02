Jetzt wird es meta! In unserem heutigen Special ziehen wir euch in die Fiktion in der Fiktion. Genauer gesagt stellen wir euch Videospiele vor, die nur in den Universen von Filmen oder TV-Serien existieren. Das ist oft zu eurem Besten, aber in manchen Fällen auch sehr schade.

Jedes Videospiel fängt irgendwann einmal damit an, dass ein (mehr oder weniger) kreativer Kopf eine Idee hat. Ist die dann zu Papier gebracht, entsteht ein Konzept zur Umsetzung. An dem Punkt zeigt sich mitunter schon, ob die Idee überhaupt realisierbar ist oder nicht. Autoren, die sich Spiele nur innerhalb einer fiktiven Geschichte ausdenken müssen, haben da weit größere Freiheiten.

Denn die sind nicht dadurch beschränkt, sich etwas zu überlegen, das wirklich spielbar, spaßig oder überhaupt technisch machbar ist. Es ist unterhaltsam zu sehen, wie adäquat aber teilweise auch völlig daneben die Fantasien von Film- und Serienautoren sind, wenn es um das Medium Videospiel geht. Schaut euch einige lustige, einfallsreiche und völlig bescheuerte erfundene Spiele aus Film und TV an!

