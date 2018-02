Star Wars, Star Trek, Laser, Androiden, Raumschiffe, Künstliche Intelligenzen, synthetische Lebensformen, Pew! Pew! und nochmal Pew! Herrschaften: Lasst uns dieses Jahr zu neuen Welten aufbrechen, gemeinsam die Galaxie erforschen und neue Planeten besiedeln!

spieletipps ruft eine Kickstarter-Kampagne zum Bau einer Weltraum-Arche ins Leben. Wer uns als Backer unterstützt, kriegt einen Platz in der Kryo-Kammer!

... Nicht gut? Na gut.

Dann eben in spielbarer Form, dafür aber ohne Ausrede! Dieses Jahr kommen einige Sci-Fi-Perlen auf uns zu, die wir nur zu gerne schon in unseren heißen, kleinen Händchen halten würden. Ihr sicher auch! Daher teilt mit uns zumindest die Vorfreude und schaut mal, was da so alles kommt.

Und, zufrieden? Haben wir etwa ein wichtiges Spiel vergessen? Dann seid so nett und übermittelt uns die Information per Protokoll-Droide. Notfalls tut es natürlich auch ein altmodischer Eintrag in die Kommentare. Beep! Bop!