Aus dem Kuriositätenkabinett springt heute Tony Hawk's Pro Skater 5. Das Spiel ist schon seit Jahren nicht mehr online spielbar. Einfach, weil es tatsächlich niemand wollte. Doch die Verantwortlichen scheinen noch nicht gänzlich aufgegeben zu haben. Denn aktuell findet sich Tony Hawk's Pro Skater 5 im großen Sale des UK-PSNs.

Das Problem daran ist, dass sich Tony Hawk's Pro Skater 5 nur online spielen lässt. Denn jedweder Modus ist hinter einem Online-Zwang versteckt. Keine Server, kein Spiel. Doch dies scheint nicht davon abzuhalten, noch ein paar Mücken mit dem Skateboard-Debakel zu verdienen. 7,99 Pfund werden für Tony Hawk's Pro Skater 5 im Sale fällig. Eine Warnung, dass das Game im Prinzip nur Menüs bietet, gibt es nicht.

Tony Hawk's Pro Skater 5 hat die Serie endgültig beerdigt.

Auch im deutschen PSN findet sich Tony Hawk's Pro Skater 5 noch. Dort wird es für 9,99 Euro angeboten. Dort wird zudem ein "ein ausgeklügeltes Multiplayer-Erlebnis" versprochen. Ein Detail, was Käufer durchaus in die Irre führen kann. Wenn ihr Tony Hawk's Pro Skater 5 fälschlicherweise gekauft habt, wendet euch an den Support, um eine Rückerstattung zu fordern.