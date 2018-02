Fortnite ist längst in aller Munde und sorgt nun für einen kuriosen Tweet einer Studentin. Die Twitter-Nutzerin Jilli Zuz hat mit ihrem Chemie-Professor einen speziellen Deal vereinbart: Erhält ihr Beitrag 6.700 Retweets, wird der Inhalt der kommenden Prüfung auf Fortnite-Fragen umgestellt.

Twitter do your thing please help me I need to pass this class #Fortnite #APChem #APChemistry pic.twitter.com/izckLvrbFx