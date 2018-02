Dragon Ball FighterZ: Ein Spieler will jeden Goku besiegen

Überall steht er im Vordergrund, wenn es um Dragon Ball geht: Protagonist Son-Goku, der alle anderen Charaktere in den Schatten stellt. Nicht so für den Streamer Lythero, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, möglichst jeden Son-Goku in Dragon Ball FighterZ zu besiegen.

(Quelle: Youtube, Lythero)

Lythero ist in der Prügelspielszene kein Unbekannter: Schon in Super Smash Bros. oder Marvel vs. Capcom 3 hat der Streamer eher zu den sogenannten Underdog-Kämpfern gegriffen. In Dragon Ball FighterZ ist seine Wahl auf Android 16 gefallen, der eigentlich spielerisch gar nicht so der Schwächling ist. Aktuell zählt der Android-Kämpfer aufgrund seiner Fähigkeiten zu den stärkeren Vertretern.

Nichtsdestotrotz ist Android 16 natürlich bei weitem nicht so beliebt wie Serienheld Son-Goku, den es gleich in mehreren Varianten im Spiel gibt. Für Lythero perfekt, denn der hat es auf den Saiyajin abgesehen, wie er in einem Gespräch mit Kotaku verrät. Der Grund dafür?

"Er kümmert sich buchstäblich um nichts anderes als darum, zu kämpfen oder stärker zu sein und dann setzt er das gesamte Universum aufs Spiel, nur um einen Typen zu bekämpfen."

Das Ziel von Lythero ist es somit, jeden Goku-Spieler im Mehrspieler-Modus zu besiegen. Jedes Mal, wenn das der Fall ist, erhöht sich ein Zähler in seinem Stream und seine Zuschauer geizen nicht mit entsprechenden Emote-Beiträgen. Besonders kurios: Ein Zuschauer will für jeden ausgeschalteten Goku einen US-Dollar spenden.

This is one of the most bizarre sub plots of my streams.



A crazy generous fellow called Prof. Kilby says he's from the Red Ribbon Army and sends me $1 for every Goku I manage to kill..



HE TYPES UP THESE "WEEKLY REPORTS" AND IT MESSES ME UP EVERY TIME pic.twitter.com/3yiQu9gtuS — Lythero🕹️ (@Lythero) 23. Februar 2018

"Dies ist eine der bizarrsten Geschichten meines Streams. Ein verrückter, großzügiger Kerl namens Prof. Kilby sagt, er sei von der Red Ribbon Army und schickt mir 1 US-Dollar für jeden Goku, den ich töten kann... Er schreibt diese "WOCHENBERICHTE" und das bringt mich jedes Mal durcheinander"

Für die Zukunft gibt es sogar noch mehr Gokus zu besiegen, denn schon bald soll Son-Gokus Vater Bardock die Kämpferriege erweitern. Nach einer Twitter-Umfrage seitens Lythero wurde entschieden, dass Bardock ebenfalls ein Goku sei und somit gezählt wird.

Seinen Kampf gegen Son-Goku und all dessen Variationen führt Lythero damit fort und will beweisen, dass es eben auch ohne den wohl bekanntesten Saiyajin geht. Ganz so schnell wird aber den Serienhelden wohl nicht loswerden.