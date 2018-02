Riesige offene Spielwelten haben sich in den letzten Jahren genreübergreifend als Standard in Videospielen etabliert. Publisher werden nicht müde, die Größe ihrer Schauplätze als Werbeargumente ins Feld zu führen und die Konkurrenz damit ausstechen zu wollen. Wir möchten es heute einmal genau wissen: Wer hat tatsächlich die größte Spielwelt?

Auf die Größe kommt es ja im Grunde gar nicht an. Das sollte mittlerweile allen Spielern bewusst sein. So sehr uns Publisher auch immer wieder mit Zahlen und Relationen umgarnen wollen ("dreimal so groß wie X" und so weiter), so egal ist doch am Ende die Größe einer Spielwelt, wenn es um den Spielspaß geht. Nichtsdestotrotz wollten wir bei all den Größenvergleichen mal harte Fakten schaffen: Wer hat denn nun den größten ...

... virtuellen Spielplatz?

Wir sagen euch zu jedem Kandidaten in der Rangliste auch wie gut, schön oder sinnvoll die große Spielwelt ist. Außerdem lassen wir weitläufige Rennspiele außen vor und betrachten nur solche Spiele, in denen ihr die Areale frei begehen könnt. Natürlich fallen Verteter wie No Man’s Sky oder Elite - Dangerous ebenfalls heraus – die sind ein Fall für einen Galaxienvergleich!

Nummer 1 unserer Rangliste wird euch vielleicht überraschen und sollte eigentlich auch Publishern zu denken geben, die versuchen, uns Spiele immer wieder über ihre Quadratkilometerzahlen schmackhaft zu machen. Aber seht selbst:

Mit einigen der genannten Spiele habt ihr sicher gerechnet aber bestimmt ist auch die eine oder andere Überraschung für euch dabei. Was haltet ihr von Größenvergleichen bei Videospielwelten? Hat euch Platz 1 überrumpelt? Haben wir ein wichtiges (großes) Spiel vergessen? Schreibt es uns in die Kommentare!