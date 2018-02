(Bildquelle: Youtube, MB)

Sieben Meistertitel - Sieben Dragonballs: Diese Verbindung haben am vergangenen Wochenende die Fans des französischen Spitzenvereins Paris Saint-Germain gesucht und ins Rampenlicht gestellt. Im Spiel gegen Olympique Marseille gab es ein ziemlich beeindruckendes Banner von Son-Goku zu sehen:

(Quelle: Youtube, MB)

Der Protagonist der "Dragon Ball"-Reihe ist bekanntlich oft auf der Jagd nach den sieben Dragonballs, um sich vom Drachen Shenlong einen Wunsch erfüllen zu lassen. Rund um das Son-Goku Banner sind deshalb sechs kleinere Dragonball-Banner zu sehen, die jeweils mit einem Meisterschaftsjahr von Paris-Saint Germain versehen worden sind.

"Die prächtige Choreografie der Auteuil-Tribüne"

Für diese Saison erhoffen sich die PSG-Anhänger den siebten Meisterschaftstitel. Son-Goku hat zumindest dabei geholfen, denn der französische Tabellenerste hat den Konkurrenten Olympique Marseille mit 3:0 besiegt. Bleibt nur die Hoffnung für die Fans, dass der Verein nicht demnächst auf den Streamer trifft, der alle Son-Gokus besiegen möchte.

