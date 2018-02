Ist Bioware in der Krise? Nach dem Desaster von Mass Effect - Andromeda sorgt sich das Studio um den Erfolg des kommenden Spiels Anthem. Was das mit dem Besuch von Anita Sarkeesian zu tun hat, erfahrt ihr aus den folgenden Zeilen.

Ende Januar öffnete das Entwicklerstudio Bioware Edmonton seine Tore, um einen Gast willkommen zu heißen. Bei dem Gast handelte es sich um die kontroverse Medien- und Kulturkritikerin Anita Sarkeesian, die durch ihren Video-Blog Feminist Frequency auf YouTube große Bekanntheit erlangte.

Der Grund für ihren Besuch wird nicht vollständig kommuniziert. Angeblich soll sie sich das in Entwicklung befindliche Anthem angesehen haben und wurde dahingehend um ihre Meinung gebeten. Laut dem YouTuber LegacyKillaHD, der sich auf eine anonyme Quelle bei Bioware bezieht, kam der Besuch bei vielen der Entwickler im Studio nicht gut an. Sie äußerten ihren Unmut über die Einbeziehung von Anita Sarkeesian - egal auf welchem Level - da sie ihre Ansichten und die Art, wie sie diese verbreitet, als problematisch betrachten.

Prüfstein für Bioware: Anthem muss ein Erfolg werden.

Kurz davor veröffentlicht das US-Magazin Kotaku einen Artikel. Darin dreht sich die Berichterstattung um Mitarbeiter von Bioware, die den potenziellen Erfolg von Anthem - das vielerorts als Destiny-Klon bezeichnet wird - mit großer Skepsis betrachten. Im Artikel ist bereits die Rede von einer Verschiebung von Ende 2018 auf März 2019 für PC und Konsolen. Zur Erinnerung: Mass Effect - Andromeda musste eine ähnlich gelagerte Verschiebung hinnehmen. In dem Fall natürlich von Ende 2016 auf März 2017. Wie diese Geschichte ausging, habt ihr sicher noch nur zu gut in Erinnerung.

Nach einem enttäuschenden Abschluss der "Mass Effect"-Trilogie, der kompletten Bauchlandung von Mass Effect - Andromeda und gemischten Gefühlen seitens der Community in Bezug auf die Marke Dragon Age, kämpft Bioware nun um sein Überleben. Anthem muss ein Erfolg werden, ansonsten droht dem Studio das Aus seitens Mutterkonzern Electronic Arts.

EA selbst trägt zu dem Problem bei, da zuletzt Star Wars Battlefront 2 durch seine In-Game-Verkäufe (Loot-Boxen) international für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Die Angelegenheit wird in vielen Ländern sogar auf Gesetzgeber-Ebene beleuchtet. Es wird nun befürchtet, dass Anthem vordergründig eine Verkaufsplattform für eine neue Riege von Mikrotransaktionen wird.

Der Druck ist immens, denn Anthem könnte wirklich der letzte Strohhalm sein, nach dem Bioware greift, um sich vor dem Untergang zu bewahren. Doch warum ist der Besuch von Anita Sarkeesian dahingehend nicht förderlich? Lasst uns zunächst erläutern, wer diese Person überhaupt ist.

Streiterin für den Feminismus

Anita Sarkeesian (geboren vermutlich 1983/84 - ein genaues Datum ist nicht bekannt) ist eine feministische Medien- und Kulturkritikerin aus Kanada, die mittlerweile im US-Bundesstaat Kalifornien lebt und arbeitet. Aus ihrer ursprünglich als Video-Blog geplanten Reihe "Feminist Frequency" ist ein vollwertiger Web-Auftritt geworden, der als Basis für ihre Agenda dient. Das über Patreon finanzierte Unternehmen befasst sich unter anderem mit der Darstellung von Frauen in Videospielen.

Anita Sarkeesian, Media Evolutions The Conference (2013)

(Quelle: Susanne Nilsson via Wikipedia)

Sarkeesians Video-Reihe "Damsel in Distress" sorgte für Aufsehen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. In den Videos beleuchtet die Kritikerin die Rollenbilder in Videospielen, die sich auf einfache Nenner herunterbrechen lassen (Frauen sind hilflos und dienen nur der Optik, Männer sind die Helden und retten die Welt). Schon die Ankündigung des Projekts stieß auf großen Zuspruch. Das anvisierte Finanzierungsziel von 6.000 US-Dollar wurde in 24 Stunden erreicht und mit einem Gesamtbetrag von 158.922 Dollar (etwa 130.000 Dollar) um ein Vielfaches übertroffen.

Nach der Veröffentlichung der ersten Folgen gab es aber auch heftige Kritik an ihren Aussagen. Sarkeesian wurde vorgeworfen, sie würde polarisierende und einseitige Ansichten vertreten, um einer kleinen, aber lautstarken Gruppe von radikalen Aktivisten nach dem Mund zu reden und so ihre Finanzierung zu sichern. So manche wichtige Aussage erwies sich tatsächlich als schlecht oder fehlerhaft recherchiert. In einem Konglomerat aus tatsächlichen Verfehlungen und nicht fundierten Unterstellungen formierte sich eine Online-Kampagne, die zum Ziel hatte, Sarkeesian mundtot zu machen.

(Quelle: YouTube, feministfrequency)

Alles in allem stand Anita Sarkeesian dadurch nur noch mehr im Rampenlicht und im Fokus des öffentlichen Interesses. So sprach sie vor einem Ausschuss der Vereinten Nationen an der Seite der Entwicklerin Zoë Quinn (die im Zentrum der "Gamer Gate"-Kontroverse stand) über Frauenfeindlichkeit in Online-Umgebungen, was in weiterer Folge für noch mehr Unterstützung auf der einen, sowie heftigen Protest und Drohungen auf der anderen Seite des Diskussionsspektrums sorgte.

Anita Sarkeesian war, ist und bleibt eine kontroverse Figur im Mittelpunkt einer wichtigen Diskussion. In Zeiten von Spielen wie Horizon - Zero Dawn und Hellblade - Senua's Sacrifice zeigt sich, dass die kreativen Köpfe umdenken und Frauen auf eine Art und Weise in interaktiven Medien präsentieren, die stark von den Darstellungen abweichen, wie sie vor nicht allzu langer Zeit noch vollkommen üblich waren. Dass Sarkeesian und Feminist Frequency ihren Teil zu diesem Umdenken beigetragen haben, kann nicht vollständig belegt werden, ist aber auch nicht zur Gänze von der Hand zu weisen.