Diese Portierung von Pac-Man wird vermutlich kein Hit werden.

Kennt ihr das? Auf Konsole X gibt es ein grandioses Spiel, das ihr aber leider nicht spielen könnt, weil ihr nur über Konsole Y verfügt. Oder es befindet sich erst gar keine Konsole in eurem Haushalt, dafür ein PC. Trotzdem: Diese eine tolle Spielerfahrung wird euch wohl für immer verwehrt bleiben. Es sei denn ...

... es folgt eine Portierung. Da sieht die Welt gleich anders aus! Heute ist es Standard, dass die großen Produktionen von Anfang an für die führenden Konsolen und PC entwickelt werden (natürlich mit Ausnahme von Exklusiv-Produktionen). Manchmal dauert es aber Jahre, bis ein geliebter Klassiker endlich auf ein aktuelles System portiert wird. Und dann beginnt das große Zittern.

Ganz aktuell zeigt sich zum Beispiel, dass die Portierung des SNES-Klassikers Chrono Trigger auf PC höchst unschön ausgefallen ist. Dabei hätte der Publisher einfach nur das Original nehmen und so originalgetreu wie möglich für den PC aufbereiten müssen - alle wären glücklich gewesen. Stattdessen wurde die Grafik verschlimmbessert und technisch wurde auch noch gepatzt.

Das ist aber kein Einzelfall. Viel zu oft gehen Portierungen fürchterlich in die Hose und sorgen für Missstimmung in den Reihen der Fans. Dass es sich dabei um vollwertige Spiele handelt, die auch ihren Preis haben, macht die Lage nicht besser. Zehn besonders grauenvolle Vertreter von Spielen, die eigentlich Hit-Garanten sein sollten, präsentieren wir euch hier:

Es gilt: Bevor ihr euch eine Portierung eines Spiels zulegt, das ihr schon immer mal spielen wolltet, wartet lieber ab und informiert euch, was denn die Testberichte darüber zu sagen haben. Denn der Werbung allein könnt ihr natürlich nicht trauen und allzu oft verbirgt sich hinter einem großen Namen eine schreckliche Umsetzung. Kennt ihr noch weitere Beispiele? Immer her damit! Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!