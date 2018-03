YouTube ist die größte Videoplattform der Welt und damit auch ein Sammelbecken für Gaming-Inhalte. Die Menge an Filmmaterial rund um Videospiele ist so riesig, dass wir euch in unserer Reihe "YouTipps" die sehenswertesten davon präsentieren möchten. Einmal im Monat zeigen wir euch, wo ihr als Gaming-Fans einschalten solltet. Hier findet ihr alle bisher in der Reihe erschienen Artikel.

~Aktuelles aus Deutschland~

Die "Kingdom Come"-Kontroverse bei Game Two

Nach der Berichterstattung über die Kontroverse um Kingdom Come – Deliverance schlug das Thema hohe Wellen. Viele Medien griffen es auf und bezogen Stellung oder erklärten die Problematik. In der aktuellen Folge des Gaming-Magazins Game Two steht euch nun eine ausführliche, sehr differenzierte und ausgewogene Beleuchtung der verschiedenen Positionen zur Verfügung, die sich zur Frage nach Authentizität und Rassismus rund um Kingdom Come herausgebildet haben. Unbedingt sehenswert!

(Quelle: YouTube, Game Two)

Hooked FM: Aktueller Podcast

Hooked ist das Online-Magazin rund um Videospiele von Robin Schweiger und Thomas Goik, die ihr vielleicht noch aus "GIGA TV"-Zeiten kennt. Die beiden glänzen auf ihrem abwechslungsreichen YouTube-Kanal mit Humor, Fachwissen und scharfem Verstand. Im aktuellen Podcast geht es unter anderem um Metal Gear Survive.

(Quelle: YouTube, Hooked)

~Empfehlungen aus aller Welt~

Verfilmung zum Indie-Hit Papers, Please!

Papers, Please! ist ein interessantes Indie-Spiel, in dem ihr in die Rolle eines Grenzbeamten schlüpft, der damit beauftragt ist, Papiere von Einreisewilligen zu überprüfen und diese entweder zu akzeptieren oder abzulehnen. Das Spiel stellt euch geschickt vor moralische Zwiespalte und wirft kritische Fragen auf. Nun gibt es das Spiel auch in Form eines Kurzfilms zu sehen:

(Quelle: YouTube, Никита Ордынский)

Bulma als spielbarer Charakter in Dragon Ball Z - Budokai 3?

Sollte Bulma ursprünglich ein spielbarer Charakter in Dragon Ball Z - Budokai 3 sein? In ihrer aktuellen Folge von Game Sleuth gehen die Jungs von Easy Allies genau dieser Frage nach und zeigen euch welche deutlichen Indizien dafür sprechen. Den Kanal solltet ihr generell im Auge behalten!

(Quelle: YouTube, Easy Allies)

~Evergreens und Must-Sees~

Die PlayBox: Hybrid aus PlayStation 4 und Xbox One

Nie wieder Konsolenkrieg, das wäre es doch! Dieser Traum kann wahr werden, denn der pfiffige Tüftler Eddie Zarick bastelt seit vielen Jahren Konsolen-Hybriden, die auch käuflich erwerbbar sind. Am Beispiel der hier gezeigten PlayBox seht ihr die Genialität seiner Geräte. Die PlayBox vereint PlayStation 4 und Xbox One in einem formschönen Gerät und hat sogar einen eigenen integrierten Monitor.

(Quelle: YouTube, Eddie Zarick)

QWOP mit Cr1tikal

Zum Abschluss gibt es diesen Monat einen lustigen Evergreen. Und zwar ein Gameplay-Video von Cr1tikal zum Spiel QWOP. Wer den YouTuber nicht kennt: Der Mann fabriziert allerlei spaßige Nonsense-Videos, viele davon zum Thema Gaming. Mit seinem trockenen Humor und seiner tiefen Stimme wird er euch sicher auch ein Lachen entlocken. Wer QWOP kennt, weiß ungefähr, was gleich auf ihn zukommt.

(Quelle: YouTube, penguinz0)

Haben euch die Empfehlungen gefallen? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare und lasst es uns wissen, wenn ihr selbst auf YouTube-Videos stoßt, die Gamer unbedingt sehen sollten!