Mit der PC- und Royal-Version vor Augen ist klar, dass Final Fantasy 15 für Square Enix noch lange nicht vorbei ist. Offenbar sind jedoch nicht nur weitere DLC-Erweiterungen geplant. Der zuständige Leitende Entwickler Hajime Tabata hat bei einem Event die Fans nach einem neuen Ende befragt.

Die kommende Royal Edition beinhaltet das Hauptspiel mitsamt allen bisherigen DLCs:

Laut dem Twitter-Nutzer yuukkii_3025 habe Tabata während des Events eine kleine Abstimmung eingeläutet. Die anwesenden Fans sollten entscheiden, ob sie lieber ein Happy End für Final Fantasy 15 sehen wollen oder doch eher ein super trauriges Schlusskapitel. Die Entscheidung soll schlussendlich zugunsten eines glücklichen Endes ausgefallen sein.

Warum Tabata diese Frage gestellt hat, ist aber noch unklar. Weitere Details wurden nicht verraten. Möglicherweise plant das Entwicklerteam jedoch in Zukunft Final Fantasy 15, ein neues beziehungsweise ein weiteres Ende zu spendieren. Bestätigt ist seit kurzem, dass noch mindestens vier Erweiterungen für das Rollenspiel geplant sind - Zeit für ein abschließendes Kapitel ist demnach vorhanden.

Demnächst hält Final Fantasy 15 erstmals Einzug auf dem PC: Am 6. März erscheint die sogenannte Windows-Edition inklusive besonderen Vorbesteller-Boni. Am selben Tag veröffentlicht Square Enix außerdem die Royal Edition für PlayStation 4 und Xbox One.

Mit einer direkten Fortsetzung zu Final Fantasy 15 ist somit vorerst nicht zu rechnen. Aktuell arbeitet Square Enix zudem am Remake von Final Fantasy 7, welches noch keinen Veröffentlichungstermin hat.