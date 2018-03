Wenn in der Welt von Overwatch etwas Neues passiert, ist das Internet schnell mit lustigen Kommentaren dabei. Allen voran Twitter. Erst kürzlich rasteten viele Fans förmlich aus, als D.Va einen neuen Skin bekam. Nun ist es wieder mal so weit. Overwatch stellt eine neue Heldin vor. Und Twitter muss das erst einmal verarbeiten.

Hier erfahrt ihr mehr zu Brigitte:

Brigitte Lindholme ist der neue Support-Charakter im Multiplayer-Spiel Overwatch. Mit ihrem Schild kann sie ihre Verbündeten heilen. Und anscheinend auch Fans für sich gewinnen, wie die folgenden Tweets beweisen:

can't wait to be a brigitte main — Outlaws Rawkus (@Rawkus) 28. Februar 2018

Der professionelle Overwatch-Spieler Rawkus ist sich sicher: Brigitte wird seine neue Lieblingsheldin "Wie Spieler versuchen werden, Brigitte zu diven:"

Players are gonna try to dive on Brigitte like pic.twitter.com/4PGfWucXJR — Malik Forté 🎤 (@Malik4Play) 28. Februar 2018

Alle wollen Brigitte sehen

I'm a:

🔘 man

⚪️ woman



seeking:

🔘 brigitte

🔘 brigitte

🔘 brigitte pic.twitter.com/EL79QeRzzj — Robert Wing (@RobertAWing) 28. Februar 2018

"Ich bin ein Mann und ich suche nach ... Brigitte, Brigitte, Brigitte"

Ich bin SO verliebt Leute!!! Guckt sie euch mal an omg ey 💞 #Brigitte #Overwatch pic.twitter.com/HNrt31aNpS — Aurea 💚 (@Aurea_1987) 28. Februar 2018

"Chef, ich muss nach Hause. Brigitte braucht mich."

"Wenn ihre Frau sie braucht, dann gehen sie."



Ja genau. Meine Frau. #Overwatch — Darkwing Rob (@EddieErpel_) 1. März 2018

Eine plausible Ausrede!

Первое фото с закоса на девочку, которая ВЕЗДЕ ВЫГЛЯДИТ ПО РАЗНОМУ и ты сидишь, собираешь с трех источников себе закос (но все еще не похоже)))0#BrigitteLindholm #Brigitte #overwatch pic.twitter.com/IjDrSgBtMI — stop asking for healing (@takeomeo) 1. März 2018

Die ersten Cosplays lassen nicht lange auf sich warten

Selten traf ein neuer Charakter in Overewatch auf so viel Beliebtheit. Mal sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt und ob es nun leichter sein wird, einen Supporter für eure Runde zu finden.

Was haltet ihr von der neuen Support-Heldin Overwatch? Mercy scheint zurzeit aufgrund ihres Nerfs an Beliebtheit verloren zu haben. Schreibt uns eure Meinung zu Brigitte in die Kommentare!