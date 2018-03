Entwarnung: Videospiele haben euer Leben NICHT ruiniert

Wir sind der lebende Beweis! Wir, die Teenager der 80er Jahre. Wir sind die noch immer atmende Langzeitstudie. Wofür? Dafür, dass die bösen, bösen Videospiele unser Leben nicht, wie so oft behauptet, runiert haben.

Als ich meine Teenager-Zeit erlebt habe, machten grässliche Dinge von sich reden. Dinge, von denen ich glaubte, sie würden mich mein ganzes Leben verfolgen. Zum Beispiel neonfarbene Stirnbänder an den Kopfstützen von Golf GTIs. Oder Vokuhilas. Oder Legwarmers. Oder Schulterpolster. Oder Frisuren von der Höhe des Eiffelturms. Oder Amaretto mit Apfelsaft. Oder Nenas Achselhaare. Oder die unerwiderte Liebe zu Yvonne, die in der Schule vor mir saß ...

War da noch was? Ach ja: Videospiele. Schreckliche Dinger diese Videospiele. Direkt aus Satans Labor entsprungen hatten sie laut selbsternannten Sittenwächtern, wachsamen Politikern und hysterischen Eltern nur einen Zweck: Sie wollten mich und meinesgleichen (Kinder und Teenager) zu digitalen Junkies machen. Zu abhängigen, sabbernden Sklaven des Bildschirms. Und natürlich zu Gewaltverbrechern. Sowas passiert ohnehin immer, wenn man sich mit was Neuem befasst.

Gerade zu Beginn der 80er lag die Welt dank Atari, Space Invaders und Pac-Man im Videospielfieber. Gefühlt jeder unterhielt sich darüber, jeder hat sie schon mal gespielt. Sogar auf das Cover des Time Magazine haben es die Videospiele damals zum ersten Mal geschafft. Aus dem Radio schmetterte der Eintagsfliegen-Hit "Pac-Man Fever" von Buckner & Garcia. Ein Atari 2600 stand auf zwei von drei Briefen an den Weihnachtsmann. Videospiele waren Trend, Lifestyle und ein gänzlich neues Medium.

Es war eine von buntem Neonlicht erhellte Zeit, in der man die Unbeschwertheit der Jugend in vollen Zügen genießen konnte. Wären da nicht diese verflixten Videospiele gewesen. Denn die wollten ja nichts Gutes, so lautete der Tenor vieler Mitmenschen über 35. Heute bin ich weit über 40 und arbeite seit knapp 20 Jahren in der Branche, von der es einst hieß, dass sie nicht lange existieren würde und das Schlimmste aus den Menschen herausholt.

Liebe Leser, ich präsentiere euch Subjekt A (mich) in der Versuchsreihe: "Der ruinöse Effekt von Videospielen auf Menschen". In über 35-jähriger Selbstbeobachtung möchte ich herausfinden, welchen Einfluss Videospiele auf mein Leben hatten und wie es weitergehen soll. Legen wir los? Legen wir los!

Sehschwächen, Vergeudung von Lebenszeit und Geld

Es soll hier gar nicht so sehr um das Gewaltpotenzial gehen, das Videospiele angeblich in einem Menschen an die Oberfläche bringen können. Das Thema hat Kollege René bereits meisterlich aufgearbeitet. In seinem Artikel beschreibt er auch den immer wiederkehrenden Zyklus der Skepsis gegenüber neuer Technik und neuen Medien. Das betrifft zum Beispiel sogar die Eisenbahn, die Telegraphie oder die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Sowas bezeichnet man als "Medien-Panik". Und genau die kam in den 80ern als Nebeneffekt zum "Pac-Man"-Fieber auf.

Spielhallen: Die Brutstätte alles Bösen?

30 Jahre zuvor, als Rock'n'Roll angefangen hat, sich als bleibende Musikrichtung zu etablieren, wurde der Stil als "Musik des Teufels" bezeichnet. Fernsehen, Comics und Filme mussten sich stets gefallen lassen, als Wurzel allen Übels dargestellt zu werden. Warum also sollte es Videospielen anders ergehen? Aufgrund der direkten Interaktion traten in diesem Fall noch ganz andere Bedenken in den Vordergrund.

Lehrer, Erzieher, Ärzte, Politiker und hochrangige Medienvertreter prophezeiten mit ernstem Blick, dass junge Spieler allesamt an Spätfolgen ihres neuen Hobbys leiden würden. "Video" (Lateinisch für "ich sehe") impliziert ja schon, dass die Augen gebraucht werden. Die würden als erstes in Mitleidenschaft gezogen. Danach gehen Fingerfertigkeit und die Handgelenke den Bach runter. Schuld daran ist das krampfhafte und wiederholte Drücken von Knöpfen und das Hantieren mit Joysticks.

FAKT: Ich spiele seit Pong. Eine Brille brauche ich heute nur, wenn ich länger als vier Stunden am Stück lese. Meine Weitsicht ist grandios, meine Nachtsicht ebenso. Im Zuge des Wehrdienstes war ich Scharfschütze. Selbst heute noch bin ich hin und wieder mal auf dem Schießstand, um mich zu testen. Wenn Videospiele irgendwas mit meinen Augen gemacht haben, dann nur etwas, was sich bis zum heutigen Tag positiv auswirkt. Was Fingerfertigkeit und Gelenke betrifft: Ich spiele Geige und kann stricken. Meine Pullover und Schals sind legendär aufwändig gestaltet und sehen einfach nur geil aus.

Perfekte Hand-Auge-Koordination dank Videospielen? Durchaus möglich.

Arcades waren nach vielerlei Meinungen die übelste Brutstätte für Verbrechen, Sex und Drogen. Vor allem leicht beinflussbare Kinder und Jugendliche würden dort besonders schnell mit düsterem Gesocks in Kontakt kommen und zu allerlei Blödsinn verführt werden. Außerdem würde die Sucht nach Spielen Jugendliche dazu verleiten, Zigarettenautomaten und ähnliches aufzubrechen, um an die begehrten Münzen zu kommen. Was also mit Donkey Kong und Vanguard beginnt, endet unweigerlich in einer Abwärtsspirale aus Drogenabhängigkeit, sexuellen Lastern und Verbrechen.

FAKT: Tatsächlich wollte ich an Geld für Videospiele kommen. Wie jeder einigermaßen normal denkende Mensch (egal welchen Alters) habe ich mir alle möglichen kleinen Arbeiten in der Nachbarschaft angetan, um mit ein paar Münzen entlohnt zu werden. All die Gärten, die ich von Schnee und Laub befreit habe, das Holz, das ich gestapelt habe und die Fenster, die ich geputzt habe, haben mir unvergessliche Stunden an Spielautomaten beschert. Meine erste Zigarette hab ich übrigens mit 28 geraucht, das Bedürfnis Drogen zu konsumieren empfand ich nie. Erschreckenderweise hatte ich aber irgendwann mal Sex. Das hatte aber wenig bis gar nichts mit Donkey Kong zu tun. Und ich habe zwei Strafzettel für Falschparken erhalten.

Videospiele haben nicht dazu geführt, dass ich ein Leben wie ein Crime Lord führe. Das kann ich nur in GTA 5.

Videospiele machen abhängig (ganz genau so wie Fernsehen auch). Als Abhängiger neigt man eher zur Gewalt. Die Konzentrationsfähigkeit leidet, die Intelligenz nimmt ab. Soziale Kontakte würden abgebaut werden, Videospieler isolieren sich und führen ein unproduktives Leben in Einsamkeit. Einer Arbeit können sie aufgrund ihrer Sucht nicht nachgehen. Am 28. Januar 1982 schreibt ein besorgter Leser an die New York Times, dass Videospiele "eine Generation von stumpfsinnigen, aggressiven Halbwüchsigen" hervorbringen würde.