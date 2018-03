Wie man so schön sagt: Es sind die inneren Werte, die zählen. Allerdings gibt es das Cover Art nicht ohne Grund. Wenn ihr in ein Geschäft geht und auf der Suche nach einem neuen Spiel seid, ist es das Artwork der Verpackung, das euch als erstes ins Auge sticht. Spricht es euch nicht an, seht ihr erst einmal weg. Der Mensch ist eben ein Augentier - und gerade das scheint der Designer der Detroit-Verpackung vergessen zu haben.

Erst gestern kündigte Sony mittels eines Blogeintrags das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum für Detroit - Become Human an. Zu Leiden des Teams, wird sich auf Twitter gerade mächtig über das Cover lustig gemacht.

Im folgenden Tweet seht ihr die offizielle Boxart des Spiels:

Official boxart for Detroit: Become Human pic.twitter.com/shEY5zufzY — shinobi602 (@shinobi602) 1. März 2018

Nicht gerade berauschend, oder? Zumal das Team von Quantic Dream, das in der Vergangenheit unter anderem für Heavy Rain verantworltich war, verprach, dass "Detroit - Become Human das bislang ambitionierteste des Entwicklers sei". Bei so einem heiß erwarteten Titel habt ihr sicherlich nicht so ein generisches Cover erwartet. Da gibt es sicherlich spannenderes, als die Hälfte von Markus Gesicht, der von Jesse Williams (unter anderem bekannt aus Grey's Anatomy) gespielt wird.

Would've loved Kara more. She's the face of the game to many pic.twitter.com/QO02Rysrqe — ThatGuy310 (@ThatGuy31011) 1. März 2018

"Ich hätte Kara viel lieber gesehen. Sie ist für viele das Gesicht des Spiels"

Einige Fans wunderten sich zudem generell darüber, dass Markus zu sehen war. Für viele Fans ist der Android Kara das Gesicht des Spiels. Aus all dem Frust machten es sich einige Twitter-Nutzer zur Aufgabe, das Cover Art auf lustige Weise etwas aufzufrischen.

Auch Eminem würde sicherlich gut auf dem Cover aussehen

they think they're the sharpest tool in the shed pic.twitter.com/k7CtWKFiWg — Shane (@FourScore64) 1. März 2018

Shrek box art beats detroit's box art — 🎮Ultima🎮 (@Ultima_Wielder) 1. März 2018

"Shreks Box Art ist besser als Detroits Box Art"

Looks like one of my 4 year old’s selfies that I found on my iPad... — David Dabrowski (@PplEatingBears) 1. März 2018

"Sieht aus wie eines der Selfies meiner vierjährigen Tochter, die ich auf meinem iPad gefunden habe"

fixed it pic.twitter.com/1J5Q5el0GJ — 𝕵𝖆𝖘𝖔𝖓 𝖛𝖔𝖓 𝕱𝖆𝖓𝖈𝖞𝖕𝖆𝖓𝖙𝖘𝖊𝖗𝖇𝖚𝖗𝖌 (@nitropowerjason) 2. März 2018

The box art is a little simple. Its much better ideas online pic.twitter.com/ogMNCsVOJS — Zimm804 (@Zimm804) 1. März 2018

Im Shitstorm tauchten auch durchaus ernstgemeinte Vorschläge auf. Selbstverständlich gibt es auch Fans des Covers und Nutzer, die es verteidigen. Immerhin ist es nicht das erste Spiel, das eine Gesichtshälfte nutzt, um eine gewisse Mysteriöstität zu erzeugen.

Was ihr von dem Cover schlussendlich haltet, ist selbstverständlich euch überlassen. Ein schlechtes Design verrät ja nichts über den Inhalt. Was haltet ihr denn nun davon? Schreibt es uns in die Kommentare!