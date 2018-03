Wenn das Vorgehen einer Künstlichen Intelligenz selbst die eigenen Forscher überfragt, dann wird es erst richtig interessant - sofern es sich dabei natürlich nicht um einen durchgedrehten Kampf-Androiden handelt. Im vorliegenden Falle dreht sich alles um eine KI, die angefangen hat, den Arcade-Klassiker Q*bert auf ungewöhnliche Art und Weise zu spielen.

Die Forscher haben der KI mithilfe von Machine Learning beigebracht, wie sie Computerspiele spielen kann und sie anschließend dem Atari-Spiel Q*bert überlassen. Im Puzzle-Spiel der 80-er Jahre geht es darum mit einer Spielfigur von einem Viereck zum anderen zu springen, um deren Farbe zu ändern. Am Ende des Levels müssen alle Vierecke in derselben Farbe aufleuchten. Eigentlich ein relativ simples Spielprinzip, bei dem so mancher Spieler geglaubt hat, schon längst alles gesehen zu haben.

Die KI der Freiburg-Forscher hat jedoch, so berichtet BBC, beim Test einen interessanten Bug entdeckt. Zu Beginn schließt die künstliche Intelligenz den ersten Level ganz normal ab. Danach wechselt sie aber nicht in den zweiten Level. Stattdessen springt sie in anscheinend zufälliger Vorgehensweise von einer Plattform zur nächsten, woraufhin die Würfel anfangen zu blinken. In dieser Zeit sammelt die KI eine riesige Menge an Punkten.

Ein Exploit, der sogar dem Erfinder von Q*bert nicht bekannt gewesen ist. Auf Twitter heißt es wie folgt von Warren Davis:

Since I designed and programmed the original arcade version, I can't really say much about any port. This certainly doesn't look right, but I don't think you'd see the same behavior in the arcade version.