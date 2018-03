Der neue, durchaus gute Teil Call of Duty - WW2 kommt in der Abstimmung nicht vor. Doch alle anderen Spiele, sogar das Remaster von Call of Duty 4 - Modern Warfare ist schon dabei, mussten sich der Umfrage stellen. Diese hat jemand auf Reddit durchgeführt. Vielleicht wird den einen oder anderen von euch das Ergebnis überraschen.

Falls ihr eine komplett andere Meinung habt, dann solltet ihr sie nicht verschweigen. Denn vielleicht findet ihr ja das schlechteste Call of Duty richtig gut. Dann schreibt es und doch einfach in die Kommentare.