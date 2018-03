Sehr verehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie ihren Platz hinterm Lenkrad ein, atmen Sie tief durch und treten Sie im Anschluss so heftig aufs Gaspedal, dass Ihr Fuß fast durch den Boden ihres Vehikels kracht!

Normalerweise würden wir niemandem diesen Rat geben, schon gar nicht im Straßenverkehr. Aber um sich ungestraft dem Geschwindigkeitsrausch hinzugeben, dazu gibt es ja glücklicherweise Rennspiele! Vor allem die Ankündigungen für dieses Jahr sehen fantastisch aus, bieten von klassischen Rennsimulationen bis zu futuristischen Rasereien für nahezu jeden Geschmack etwas und stehen teilweise auch schon hinter der nächsten Ecke, sprich: kurz vor der Veröffentlichung!

Die ganz besonders dicken Brocken werden wir aller Voraussicht nach natürlich im Rahmen eines Tests genauer unter die Lupe nehmen, wenn es soweit ist. Werft mal einen Blick in die Bilderstrecke und findet raus, wofür euer Raserherz am schnellsten schlägt!

Und, zufrieden? Oder gibt es noch Rennspiele, die wir in dieser Auflistung nicht berücksichtigt haben, von denen ihr aber der Meinung seid, sie dürften auf keinen Fall übersehen werden? Wenn dem so ist, dann nennt sie uns doch gerne in den Kommentaren!