Die Twitch-Streamerin Simone Scott, auch bekannt unter dem Namen Aqualadora, erhielt massive Drohungen von hunderten Menschen, nachdem sie als Gast eines eines Streams des bekannten Twitchers Rajj Patel zugegeben hat, einen Hund getötet zu haben. Das berichten die Kollegen der US-Seite Polygon.

Auf die Frage, was das Schlimmste sei, dass sie jemals in ihrem Leben gemacht hat, antwortete sie: "Ich hab mal in der Veterinär-Medizin gearbeitet und dabei absichtlich den Hund von jemandem getötet. Niemand hat es mitbekommen, weil, du weißt schon, Profi halt ... Ich meine, er gehörte einer echt üblen Person." Das gesicherte Video dazu findet ihr hier.

Klarerweise erweckte dadurch der Livestream von Patel sehr schnell große Aufmerksamkeit. Auf Twitter fragten ihn viele Leute, warum er Scott erlauben würde, in seinem Stream aufzutreten. Patel gab später auf Twitter in einem Statement bekannt, dass er sie aus der Show warf, sobald sie aufgehört hatte zu sprechen. Er unterstrich, dass er Misshandlungen von Tieren auf keinen Fall unterstützen oder dulden würde. Außerdem würde er "die involvierte Person nicht mehr auf seiner Plattform willkommen heißen." Gemeint ist damit natürlich Simone Scott aka Aqualadora.

The abuse of animals is completely unacceptable and morally reprehensible. The individual involved was removed as a result and will never be welcome on my platform again. Im really upset about it and can’t believe that anybody would have the capacity to do something like that