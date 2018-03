Irgendwie geht das Lied immer wieder unter die Haut - erzeugt eine Gänsehaut. Die Rede ist von The Dragonborn Comes aus dem Spiel The Elder Scrolls - Skyrim. Ähnlich wie das Titellied des Spiels fängt es auf gekonnte Weise die Dramatik und Epik des Spiels ein. Kein Wunder also, dass das Lied auch schon außerhalb der Videospiel-Community einiges an Bekannheit bekommen hat.

Das liegt auch daran, dass immer wieder Orchester sich der Lieder aus Skyrim annehmen und mit der Wucht eines ganzen Orchesters spielen und interpretieren. Eine ganz besondere Version stammt dabei vom schwedischen Radio Sinfonie Orchester und der Sängerin Sabina Zweiacker. Die Version ist deshalb besonders, da das Titelthema von Skyrim, das ihr im Menübildschirm zu hören bekommt, in The Dragonborn Comes eingebaut ist. Zudem passt die Stimme von Sabina Zweiacker perfekt. Hier habt ihr das Lied nochmal mit Bild von einer älteren Aufnahme:

Im Spiel kennt ihr das Lied aus dem Munde von Lisette aus Solitude und Luaffyn in Windhelm. Da fehlt aber natürlich die tolle Orchestrierung. Wie findet ihr diese Version, schreibt es und doch einfach mal in die Kommentare.