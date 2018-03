Sechs Jahre alt, aber immer noch vergleichsweise ziemlich hübsch: Microsoft hat in der vergangenen Woche so einigen "Xbox 360"-Spielen einen "Xbox One X"-Patch spendiert. Neben The Witcher 2 oder Fable - Anniversary ist auch das erste Forza Horizon mit an Bord, welches auf der Xbox One X in einer 4K-Auflösung gespielt werden kann. Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen:

(Quelle: Youtube, DigitalFoundry)

2012 hat das britische Studio Playground Games für Microsoft die "Forza Motorsport"-Reihe in neue Gefilde geführt: Weg vom simulationslastigen Ansatz hin zu einer offenen Spielwelt mit Arcade-Fokus. Das hat sich im damaligen Test "Forza Horizon: Die große Freiheit des Rasens" bezahlt gemacht, denn die Umsetzung ist den Entwicklern absolut gelungen.

Wer das Spiel damals verpasst hat oder es gerne einmal wieder nachholen würde, der bekommt nun eine vielversprechende Möglichkeit von Microsoft geliefert. Dank der Abwärtskompatibilität ist Forza Horizon auf der Xbox One und Xbox One X spielbar, neuerdings auf letzterer Konsole sogar in nativen 4K. Und obwohl das Rennspiel noch aus der 360-Ära und von 2012 stammt, muss es sich in der hohen Auflösung nicht vor der aktuellen Konkurrenz verstecken. Dies zeigt eine Analyse der englischsprachigen Kollegen von Digital Foundry.

Die Verbesserungen, die Microsoft gratis an alle Käufer ausliefert, sind mehr oder weniger auf einem Remastered-Niveau: Forza Horizon kann in der vollen Auflösung von 3840x2160 dargestellt werden und bietet weiterhin stabile 30 Bilder pro Sekunde. Alternativ können Spieler auf einen Performance-Modus wechseln, allerdings soll dieser kaum wirkliche Vorteile bieten.

Und so sah Forza Horizon auf der Xbox 360 aus:

Natürlich kann Forza Horizon mit dem aktuellen Serienteil Forza Horizon 3 grafisch nur bedingt mithalten, welcher speziell für die Xbox One und den PC entwickelt wurde. Für ein sechs Jahre altes Spiel sieht aber Forza Horizon in 4K immer noch ziemlich gut aus.

In Forza Horizon war noch die USA der Standardort des Horizon-Festivals. Im dritten Serienteil ist die Party-Truppe mittlerweile in Australien angekommen und sorgt dort für unterhaltsame Rennspiel-Action.