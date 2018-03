PT: So hätte der Horror 1998 ausgesehen

PT hat schon oft genug den einen oder anderen Nachbau erlebt. Die Version des Youtubers 98Demake ist jedoch etwas ganz Besonderes: Er hat die spielbare Demo zu Silent Hills in die Zeitmaschine gestopft und ist ins Jahr 1998 zurückgereist. Damals hätte das Horror-Spiel ungefähr so aussehen können:

(Quelle: Youtube, 98Demake)

Der Youtuber erstellt regelmäßig sogenannte Demakes von bekannten Videospielen. Ein Demake ist im Grunde das genaue Gegenteil eines Remakes: Statt aktueller und aufgehübschter Grafik gibt es Anpassungen an das technische Niveau der ersten PlayStation. In der Vergangenheit hat es so unter anderem schon Assassin's Creed erwischt.

Im Falle von PT bedeutet das eine deutlich pixelhaftere Darstellung inklusive fehlender Kantenglättung und vereinfachten Ton. Das Besondere? Ihr könnt das Demake von PT selbst spielen. 98Demake hat eine Version auf der Webseite itch.io zur Verfügung gestellt.

Noch mehr spannende Demakes des Youtubers stellen wir euch in der Bilderstrecke vor. Wenn ihr also schon immer mal wissen wolltet, wie GTA 5 oder The Last of Us vor fast zwanzig Jahren ausgesehen hättet, dann solltet ihr einen Blick riskieren.