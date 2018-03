Lösungsbücher können schon etwas ganz Besonderes sein. Meistens prangen nicht nur große Karten und viele Hinweise auf den Blättern, sondern auch das eine oder andere Artwork. Das Durchblättern dieser Lösungsbücher kann Gefühle auslösen. Wie sieht's also mit der erweiterten Fassung des Lösungsbuchs zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild aus?

Der bekannte Lösungsbuch-Hersteller Piggyback hat nun ein Lösungsbuch zu Breath of the Wild veröffentlicht, das auch die Zusatzinhalte des Spiels abdeckt. Die legendären Prüfungen und Die Ballade der Recken werden in der neuen Ausgabe zusätzlich beleuchtet.

Das ist auch gut so. Denn gerade die DLC-Inhalte von Breath of the Wild sind auch für Zelda-Veteranen echt hart. In den Legendären Prüfungen fliegt ihr aus der Prüfung nach dem Ableben raus und müsst von vorne anfangen. Da ist es also gut, wenn ihr Kartenmaterial und Analysen habt, die euch zeigen wie ihr am besten vorgeht.

Neu ist auch ein Kartenabschnitt, der zusammen mit den DLC-Inhalten das Buch auf dicke 512 Seiten bringt. In dem bekommt ihr Stück für Stück die gesamte Welt von Hyrule mit allen Details angezeigt. Wie in einem richtigen Atlas. Wie schon bei den Vorgängerausgaben hat Piggyback auch mit der erweiterten Version ein schönes Buch kreiert. Vorne prangt auf beige-farbenen Hintergrund Zelda auf dem harten Einband. Die Seiten sind groß und bilden alles deutlich ab.

Wer noch keine der älteren Fassungen des Lösungsbuches hat und vor allem nach Hilfen für die neuen Inhalte sucht, bekommt mit dem Lösungsbuch nicht nur gute Tipps, sondern auch einen Hingucker.