Fortnite: US-Show fragt, ob sich Eltern Sorgen machen sollten

Epic Games ist mit Fortnite so sehr erfolreich, dass es der Multiplayer-Shooter nun sogar in die US-Morgensendung Good Morning America geschafft hat. Allerdings nicht zwingend aus positiven Aspekten heraus. Die Moderatoren beschäftigen sich vorrangig mit dem Thema, ob Fortnite für Kinder gefährlich sein könnte.

Trotz Waffen und Explosionen: Fortnite ist im Gewaltgrad sehr cartoonhaft und Blut gibt es nicht.

An Universitäten eventuell bald Lehrgegenstand, bei Profi-Basketballern beliebt und nun auch in einer Morningshow diskutiert: Fortnite ist definitiv eines, wenn nicht gar zurzeit das beliebteste Spiel der Welt. Da kann selbst der große Konkurrent Playerunknown's Battlegrounds nur noch bedingt mithalten.

In Good Morning America geht es allerdings nicht direkt um den Erfolg von Fortnite. Stattdessen stehen die eventuellen Sorgen von Eltern im Vordergrund, die befürchten, dass sich ihre Kinder in der Spielwelt verlieren. Ein nachvollziehbarer Grund, bei dem die Sendung jedoch keine so richtige Antwort liefert. Manch einer würde dazu sagen "Typisch Morningshow".

(Quelle: Youtube, Good Morning America)

Es gibt Verweise auf Präsident Donald Trump, der sich demnächst mit Personen aus der Videospielindustrie treffen möchte, und Aussagen von einem Trend-Experten, dass Fortnite von über 40 Millionen Spielern in den USA gespielt wird. Letzteres stimmt allerdings nicht so ganz, denn die Spielerzahlen wurden bislang von Epic Games immer global angegeben und eben nicht regionsspezifisch. Vom anwesenden Sport-Psychologen Dr. Jonathan Fader gibt es immerhin die Meinung, dass Videospiele auch positive Effekte haben können und Kinder und Jugendliche näher zusammenbringen.

Allerdings zeigt auch Fader in dem Segment, dass er sich sonst nicht allzu gut mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Auf die Frage hin, was Fortnite von anderen Spielen unterscheidet, heißt es von ihm, dass es "so interaktiv" sei. Eine Aussage, die wohl auf so gut wie jedes Spiel hätten zutreffen können.

Der beste Tipp für Eltern, die sich dennoch weiterhin Sorgen machen? Am besten mit den Hobbys der eigenen Kinder auseinandersetzen und eine gemeinsame Lösung finden, so, dass beide Seiten zufriedengestellt sind.