RuPaul's Drag Race ist eine Reality-Show, die ein wenig an Germany's Next Top Model erinnert. Nur mit Drag Queens. Und besser. Eine der Queens hat nun ein Musikvideo veröffentlicht, das ihr euch ansehen solltet.

Cosplay und Drag haben einige Gemeinsamkeiten:

In Deutschland ist RuPaul's Drag Race noch nicht so bekannt wie in den USA. Auf Netflix könnt ihr euch momentan drei Staffeln der Serie anschauen. In dieser geht es darum, dass Drag Queens gegeneinander antreten. Sie müssen dort etwa Kostüme entwerfen, Lieder schreiben oder gegeneinander in Lipsynch-Kämpfen antreten.

Das alles ist ziemlich unterhaltsam. Solltet ihr ein Netflix-Abo haben, können wir euch diese Serie nur empfehlen. Eine der Queens aus Staffel 9 hat nun ein Musikvideo veröffentlicht.

Aja heißt die Queen, die sich für dieses Video verantwortlich zeichnet. Interessant ist die Darstellung eines Kampfspiels. Ihr könnt euch die Charakter-Auswahl anschauen und zwei verschiedenen Kämpfen beiwohnen. Wir fänden es wunderbar, wenn in einem echten Kampfspiel mal wieder so interessante Charaktere vorkommen würden. Wie wär's denn Capcom? Ein Crossover von Drag Race und Street Fighter?

Findet ihr das Video genauso amüsant und unterhaltsam wie wir? Und welches Kampfspiel-Crossover würdet ihr gerne mal selbst zocken?