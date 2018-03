Twitch: Fortnite-Streamer bekommt 50.000 Abonnenten in anderthalb Wochen

Innerhalb von knapp anderthalb Wochen sammelt der Livestreamer und Fortnite-Spieler Ninja über 50.000 Abonnenten auf Twitch. Ein Erfolg, den ihm so schnell keiner nachmacht, aber auch ein Fall für eine riesige Menge Skepsis: Wie hat er es in so kurzer Zeit geschafft, dass ihn so viele Menschen finanziell unterstützen?

Zugegeben: Mit Fortnite spielt Ninja eines der zurzeit beliebtesten Spiele der Welt, welches sogar von NBA-Profis gespielt wird. Aber reicht das aus, um innerhalb relativ kurzer Zeit zehntausende Abonnenten zu gewinnen? Auf Reddit und in den sozialen Netzwerken wird das stark angezweifelt und Ninja steht aus diesem Grund indirekt im Fokus, obwohl er selbst dafür gar nichts kann.

Spekuliert wird, dass der Abo-Zuwachs mit einer ganz bestimmten Aktion zusammenhängt, wie Polygon berichtet. Epic Games und Twitch sind vor kurzem eine Partnerschaft eingegangen, die "Twitch Prime"-Mitgliedern einen besonderen Skin in Fortnite gewährt. Und solche Outfits sind bei nicht wenigen Spielern sehr beliebt und begehrt. Das geht soweit, dass auf Ebay und anderen Webseiten "Twitch Prime"-Accounts verkauft werden. Meistens sind diese Konten vollständig und enthalten damit außerdem ein kostenloses Abo für einen beliebigen Streamer.

Dies führt laut dem Streamer Shorty zu zahlreichen neuen Abonnenten, die eigentlich gar nicht an den Live-Inhalten interessiert sind:

Channels, including mine, have been receiving spam Twitch Prime subscriptions from viewers not even in the channel viewer list or talking.



It's 100% compromised accounts and bots even though the sub count does increase and the streamer still gets paid.