No Man's Sky: Spieler entdeckt seit Monaten gesuchten, riesigen Pilz-Käfer

Langsam aber sicher wird No Man's Sky wirklich zu so einer Art "Eve Online"-light. Immer wieder tauchen Geschichte aus dem riesigen Universum des Spiels auf und bereichern Legenden und sorgen bei Spielern und Lesern für Emotionen. Nun haben Spieler den "Weißen Wal" von No Man's Sky gefunden, wie Kotaku berichtet.

Das hat alles das riesige Atlas-Update ins Spiel gepackt:

Es handelt sich bei diesen Weißen Wal natürlich nicht um Kapitän Ahabs Moby Dick, sondern um einen riesigen Käfer, dem wiederum riesige Pilze auf dem Rücken hervorsprießen. Gründer des Galactic Hub Project 7101334 (ja, die Zahl ist sein Nutzername) sah den Pilz-Käfer zum ersten Mal. Danach war er immer wieder auf der Suche nach ihm - fand ihn aber nicht ein zweites Mal.

Nun hat Spieler Jeremiah ihn auf einem Planeten ausfindig gemacht. Dass dieser Käfer so selten ist, liegt am Algorithmus des Spiels. Es sind zwar alle möglichen Verbindungen von Tierteilen möglich, aber durch die größe des Universums kann es wohl vorkommen, dass in bestimmten Teilen weniger Exemplare eines Typus vorhanden sind. Dabei hat Jeremiah den Pilz-Käfer eher zufällig gefunden - und dann auf Reddit geteilt. Erst dort erklärtem ihm andere Spieler, wie besonders dieser Fund ist. Der besagte Käfer ist mit dem Pilz auf dem Rücken nicht nur interessant anzuschauen, sondern auch extrem groß.

