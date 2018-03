The Elder Scrolls: Die Schriftrollen sind echt

(Bildquelle: Volpin Props/Dan Almasy)

Sie sind der eigentliche Namensträger, aber doch wirken sie selbst etwas unscheinbar: Die Schriftrollen der Alten aus der "The Elder Scrolls"-Reihe.

In Skyrim VR könnt ihr die Schriftrollen aus nächster Nähe erleben:

Bethesda und das Unternehmen Volpin Props haben nun in einer Partnerschaft ebenjene Schriftrollen in echt hergestellt:

(Bildquelle: Volpin Props/Dan Almasy)

Die Replika kann sich auf jeden Fall sehen lassen: Die Behältergriffe sind unter anderem aus Ziegenleder hergestellt, während die Schriftrolle selbst aus feinsten Leinen besteht. Den genauen Herstellungsprozess gibt es im folgenden Video zu sehen:

(Quelle: Youtube, Volpin Props)

Mehr Bilder und Infos erhaltet ihr auf der Webseite von Volpin Props.

Mit der Schritfrolle würde sich so manches "The Elder Scrolls"-Cosplay definitiv verfeinern lassen. Allerdings wurden nur zwei Stück angefertigt und werden ihren Weg somit nicht in den freien Handel finden.