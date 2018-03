Im kürzlich erschienenen Metal Gear Survive macht eine versteckte Botschaft von sich reden. Wie es scheint, ist es einem Entwickler gelungen, seine Abneigung für das Spiel und seine Treue gegenüber "Metal Gear"-Erfinder Hideo Kojima in den Programm-Code zu schmuggeln. Was da geschehen ist, erfahrt ihr hier.

Daraufhin dachten wir uns: "Hm, sowas in der Art kommt sicher öfter mal vor." Wenngleich wohl aus harmloseren Gründen. Also haben wir uns auf die Suche gemacht und siehe da: Es gibt so manche versteckte Botschaften und Ereignisse in Spielen, die teilweise vor unserer Nase lagen, aber nicht ohne Weiteres zu erkennen waren.

Es geht hier nicht um Easter Eggs, sondern um wirklich versteckte Informationen, die ein gutes Auge, viel Geduld oder manchmal sogar Vorwissen erfordern, das zum Zeitpunkt des Erscheinens eines Spiels gar nicht vorhanden sein kann.

Bevor ihr loslegt, eine deutliche SPOILER-WARNUNG!!! Der Natur dieser Bilderstrecke ist es geschuldet, dass natürlich einige Geheimnisse, die den Spielablauf und die Story des jeweiligen Spieles betreffen, verraten werden müssen. Wenn euch das zu heiß ist, solltet ihr lieber darauf verzichten. Fällt euch aber sicher schwer, oder? :) Keine Sorge: In den Überschriften steht immer der Name des Spiels. Wenn ihr dazu nichts wissen wollt, klickt immer gleich zum nächsten Bild weiter.

Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schmökern!

