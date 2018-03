Diese nostalgischen Gefühle sind wirklich schön. Sich in der warmen Soße der Vergangenheits-Verklärung suhlen. Und dabei denken, dass Videospiele früher noch gut waren. Besser zumindest. Jedenfalls nicht so schlecht wie heute. Doch ich kann euch sagen: das stimmt nicht.

Heute wollen so viele Leute lieber die Spiele von damals nochmal zocken:

Es liegt auf der Hand: an den Spielen, die ihr in eurer Kindheit gespielt habt, hängt euer Herz. Mir geht es genauso. Ich habe wohl kein Spiel öfter durchgezockt als Secret of Mana. Auf dem Super Nintendo, dann auf der Virtual Console der Wii. Zuletzt dann auf dem SNES Mini und ebenso das Remake auf der PlayStation 4. Das Spiel habe ich dabei auch immer wieder genossen. Aber doch wohl vor allem, es mich an meine Kindheit erinnert hat. Und an das Gefühl, als Videospiele noch neu für mich waren.

Aber wenn wir mal ernsthaft zurückblicken, wird doch ziemlich schnell klar, dass vieles "damals" eben nicht besser war als heute. Dass das Medium Videospiel heute sogar sehr viel besser ist. Dafür gibt es viele Gründe. Drei dieser Gründe möchte ich hier mal ausformulieren.

Kabel, Karten, Kartons

Viele denken heute gerne zurück an diese kleinen Plastik-Karten, die man in die Konsole oder den Controller steckte, um ein Spiel zu speichern. Aber warum eigentlich? Memory Cards waren einfach mal total nervige Notwendigkeiten. Wenn ihr so eine Karte verloren habt, konntet ihr das Spiel direkt von vorne beginnen. Zusätzlich waren diese Plastikteile total anfällig für Fehler. Andauern wurden so Spielstände beschädigt, Stunden um Stunden an Spielfortschritt waren dahin. Ähnlich sah es auch mit den durch eine Batterie betriebenen Speicher-Chips in den Cartridges aus. War da mal der Saft alle, konntet ihr das Spiel vergessen.

Und dann diese ganzen Kabel! Bis die ersten Wireless-Controller auf den Markt kamen, musstet ihr viel Zeit damit verbringen, die Kabelknäuel zu lösen, die eine Runde Mehrspielerspaß mit euren Freunden gebracht haben. Oder aber ihr musstet näher an den Fernseher rücken, weil das Kabel viel zu kurz war. Spätestens als das heimatliche Meerschweinchen so ein Kabel durchgeknabbert hatte, war der Spaß dann komplett vorbei. Viel Spaß beim Flicken.

Zuletzt dann die ganzen Verpackungen von Spielen. Klar, die sehen ganz schick aus. Aber diese Pappkartons, Plastikhüllen und Riesen-Cartridges haben das Zuhause doch vor allem zugemüllt. Denn trennen wollte sich davon ja doch irgendwie niemand. Wechseln musstet ihr diese Medien dann freilich auch immer, wenn ihr ein neues Spiel anfangen wolltet.

Kurzum: Festplatten, die Cloud, kabellose Controller und digitale Spiele haben das Zocken doch schon ziemlich vereinfacht. Und lassen eure Bude weniger einstauben.

Der Anfang war das Ende

Wenn früher - also zu den Zeiten vor der PlayStation 3 und Xbox 360 - ein Spiel auf den Markt kam, dann war es fertig. Oder anders - dann musste es fertig sein. Das mag auf den ersten Blick wie ein großes "Früher War Alles Besser" wirken. Aber die Kehrseite war: Wenn ein Spiel auf den Markt kam und es war nicht gut, dann konnte man es direkt in die Tonne treten. Geld umsonst ausgegeben.

Heute können Spiele ein zweites Leben haben. Es passiert immer wieder: ein Spiel mit richtig viel Potenzial kommt auf den Markt. Doch leider hat es viele Ecken und Kanten. Die Steuerung ist schlecht, die Kamera macht Probleme, die Spielmechaniken überzeugen nicht. Früher wären diese Makel einfach im Spiel geblieben, es blieb dann für immer ein mittelmäßiges bis schlechtes Spiel.

No Man's Sky fanden viele öde - bis die Updates kamen

Feedback von Spielern, Mods, ehrgeizige Entwickler, die aus Fehlern lernen wollen. All diese Dinge können es heute möglich machen, dass ein Spiel ein zweites Leben bekommt - eine Wiedergeburt. Kauft ihr euch heute also ein Spiel, das von Fehlern geplagt ist, braucht ihr dieses nicht in die Tonne kloppen. Vielmehr lohnt es sich, ein halbes Jahr später nochmal reinzuschauen. Ihr könntet überrascht werden.

Das Medium ist viel offener

Mal ehrlich, eine lange Zeit wurden in Videospielen eigentlich nur die gleichen Geschichten von Weltenrettung und tollen Helden erzählt. Sicherlich gab es immer mal Ausnahmen. Aber doch bestimmten diese Geschichten das Medium. Auch wenn diese Plots heute oftmals noch dominieren, lässt sich doch bemerken, dass sich das Medium Videospiel geöffnet hat.

Es bietet nun Raum für viel diversere Geschichten. Viel interessantere Charaktere. Das fängt etwa damit an, dass es inzwischen auch vielschichtige Frauencharaktere gibt. Frauen sind in Videospielen nicht mehr nur Beiwerk - oder die zu rettende Dame. Inzwischen gibt es sogar immer mal Geschichten um queere Charaktere. Oder aber es werden Trauer oder psychische Erkankungen thematisiert - ohne dass es sich nur um ein Gimmick handelt.

Videospiele sprechen heute ein sehr viel breiteres Publikum an als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Diese Diversität des Publikums spiegelt sich langsam auch in den Videospielen selbst wider. Das Angebot ist heute viel größer. Die Geschichten werden interssanter, komplexer. Und wir können heute die Charaktere in Spielen finden, die uns wirklich interessieren - nicht mehr nur die Helden. Früher war also nicht alles besser.