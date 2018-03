Wer kennt es nicht? Ihr bestellt eine neue Grafikkarte oder freut euch seit Wochen auf das neue Spiel, dass ihr per Post bestellt habt, aber es gibt mal wieder Probleme mit der Lieferung. Ein Klassiker: Das Paket wurde bei der Post oder einem Nachbarn abgegeben, obwohl ihr zuhause wart. Bei euch hat aber niemand geklingelt. Dieses Problem hatte die Düsseldorfer Floristin Martina Rössler auch.

Wenn Far Cry 5 samt Season Pass in der Post landet, dann aber bitte auch im richtigen Briefkasten

Die RP-Online berichtet: Die Floristin aus Düsseldorf hat sich seit längerer Zeit mit einem Postboten herumgeplagt, der einfach nicht bei ihr klingeln wollte. Die Ladeninhaberin habe wohl häufig ihre Pakete nicht erhalten. Der Grund dafür laut DHL sei, dass das Paket nicht zustellbar sei, da der Name an der Klingel fehle. Das lässt sich Frau Rössler nicht gefallen und startet sogleich einen wutentbrannten Gegenschlag. "Stinksauer" nimmt die Floristin sich einen Zettel, einen Stift und etwas Klebeband zur Hand und klebt kurzerhand einige Nachrichten für den Paketboten an ihr Klingelschild.

Foto: Facebook (Martina Rössler)

"Sehr geehrter DHL-Bote," schreibt sie, "mein Name steht da. Und das seit 12 Jahren. Sie können auch gerne ins Geschäft kommen. Dort haben sie ja auch gestern für meine Nachbarn etwas abgegeben. Bei mir! Das ist der Eingang zum Geschäft, den finden sie sonst ja auch." Das Bild hat auf Facebook mehrere hundert Likes geerntet und eine heitere Diskussion losgetreten. Wer sich jetzt fragt, was denn nun aus der Phantom-Bestellung von Frau Rössler geworden ist, den können wir beruhigen. In den Kommentaren unter ihrem Beitrag veröffentlichte Frau Rössler ein Update, welches ihre Pakete wohlbehalten in irem Besitz zeigt.

Habt ihr bereits ähnliche Erfahrungen mit der Post gemacht? Vielleicht musstet ihr ja sogar schon einmal selbst zu so drastischen Maß´nahmen greifen um eure Ware zu sichern?