Für viele von euch war es der Höhepunkt der gestrigen Nintendo Direct-Show: die Ankündigung von Super Smash Bros. für die Switch. Die lustigen Reaktionen der Twitter-Nutzer lassen natürlich nicht lange auf sich warten.

So richtig viel ist zum neuen Teil nicht bekannt. Das hält die Fans aber nicht davon ab, ihre Freunde im Internet kundzutun. Wir haben ein paar lustige Reaktionen für euch gesammelt. Viel Spaß!

Smash Bros auf der Switch??

Muss ich Nintendo doch meine Seele wieder verkaufen? — dOtcOm | Flo (@xd0tc0mx) 8. März 2018

when Nintendo starts the Super Smash Bros teaser off with Splatoon pic.twitter.com/oNy7luBuV6 — sloane (@skipperr) 8. März 2018

"Wenn Nintendo den "Super Smash Bros."-Teaser mit Splatoon beginnt"

Taking my son out for some ice cream to celebrate his acceptance into Smash Bros. pic.twitter.com/KvDRcf1vDI — Amiibo Confessions (@ConfessAmiibo) 8. März 2018

"Ich kaufe meinem Sohn jetzt ein Eis, um seine Teilnahme in Smash Bros. zu feiern"

Smash Bros. für die Switch? Also mich wundert das nicht #NintendoDirect pic.twitter.com/AVUJotVvCu — Luke Hankson (@LukeHankson) 9. März 2018

SMASH SWITCH LEAK GUYS pic.twitter.com/7Wm2xc4ziW — thot patrol outaba @ satan or b*lial (@emmerihhi) 8. März 2018

Ein geheimer Leak ...

Smash Twitter out here fiending for new characters like: pic.twitter.com/3W9ZfJu2Sc — Jdawg @ The Coral Highlands (@Jdawg926) 8. März 2018

So sieht die Smash-Community aus, wenn sie versucht, Hinweise zu finden

new smash is gonna be a dating sim, confirmed pic.twitter.com/bBBj61w9pD — Toenails (@joetoenails) 8. März 2018

Wird Smash vielleicht doch eine Dating-Sim? Man weiß es nicht.

Smash players right about now pic.twitter.com/yvoHqfWFPr — Nen (@NenStardust) 8. März 2018

"Smash-Spieler gerade eben"

Dieser Moment ob man wirklich überlegt seine Niere für ne #Switch und #SmashBros zu verkaufen @NintendoDE I need it!!!! 😭 pic.twitter.com/cGQWeg5fyx — Bae (@dvafudanshi) 8. März 2018

Auch wenn die Fans und Twitter-Nutzer bis dato fast nichts über den kommenden Smash-Teil wissen: Die Aufregung und Freude ist riesig.

Freut ihr euch auch schon auf Super Smash Bros. für die Switch? Hoffentlich seht ihr schon bald, ob es sich um ein komplett neues Spiel oder um eine Portierung handelt.