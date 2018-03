Wer hat es nicht schon mal ausprobiert? Einen Kraftausdruck als Namen zu verwenden, um dann jedes Mal darüber schmunzeln zu können, wenn ihr mit eben diesem im Videospiel angesprochen werdet. Nicht so mit Spider-Man!

(Quelle: Youtube, Casey Mongillo)

Wie ihr im obigen Video feststellen werdet, könnt ihr bei der „PlayStation“-Version von Spider-Man (2000) nicht einfach einen Schimpfwort als Namen verwenden.

Spidey mag es scheinbar gar nicht, wenn Spieler mit Kraftausdrücken um sich werfen. Denn dann schreitet er prompt ein und ändert die jeweiligen Flüche zu anderen Wörtern, die ihm scheinbar gerade in den Kram passen. So wird aus „Fuck“ schnell mal „Dinosaur“ und aus „Shit“ einfach mal „Lobster“.

Seid ehrlich: Habt ihr eurem Protagonisten oder einer KI in einem Videospiel schon einmal ein Schimpfwort als Namen gegeben? Gerade bei so einigen „Pokémon“-Ablegern erhaltet ihr die Gelegenheit dazu. In der Bilderstrecke werdet ihr zwar keine Kraftausdrücke vorfinden, dafür aber ehrliche „Pokémon“-Namen.