Kaum war Fortnite in einer US Morning-Show zu sehen, schließt sich nun auch das britische Fernsehen an: In der Sendung "This Morning" war eine Mutter mitsamt ihren Sohn vor Ort, die den Multiplayer-Shooter gerne verbieten würde. Sie habe daran ihren Sohn verloren.

Der Erfolg von Fortnite ist schlicht beeindruckend: Aus dem Schatten von Playerunknown's Battlegrounds ist das Spiel von Epic Games längst hervorgetreten und erreicht dabei sehr unterschiedliche Altersklassen. Darunter sind auch sehr viele junge Spieler, wie etwa Leo. Seit Weihnachten, so berichtet seine Mutter in der Morgensendung "This Morning", würde er Fortnite spielen und innerhalb kürzester Zeit habe sich seine Laune deutlich geändert.

Früher, erklärt die Mutter laut einem Bericht von Unilad weiter, habe Leo seine Spielzeiten von zwei Stunden am Freitag, Samstag und Sonntag problemlos eingehalten. Nach Fortnite sei das anders und er würde hin und wieder die Zeit überziehen. Den Grund dafür nennt Leo selbst: Der Shooter sei schlichtweg sehr aufregend und "du willst nicht sterben".

Irgendwann war es seiner Mutter doch zuviel. Mittlerweile habe sie ihrem Sohn das Spiel verboten. Ein Schritt, den Leo gutheißt, denn ohne Zugang zu Fortnite habe sich sein "Leben gebessert".

In den sozialen Netzwerken kommen die Sorgen der Mutter derweil nicht allzu gut an:

a mum wants #fortnite banned due to the effect its had on her 10 yr old son on #ThisMorning ... erm... she might want to check the age rating on the game before heading on national TV