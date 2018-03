Offiziell ist morgen kein Feiertag, aber Nintendo-Fans dürfen trotzdem jubeln: Am 10. März ist der Mario-Tag, angelehnt an das amerikanische Datumsformat MAR10. In diesem Jahr ehrt offenbar auch Google den italienischen Videospielstar, der seit kurzem wieder Klempner ist.

Der letzte Auftritt von Mario ist noch gar nicht so lange her:

In einer Twitter-Nachricht deutet Google an, dass es wohl am 10. März eine kleine Überraschung bei Google Maps geben wird. Seht selbst:

Drei Bananen und ein Auto? Das weckt doch Erinnerungen an Mario Kart und trifft damit wohl ins Schwarze, wie die englischsprachige Webseite Androidpolice berichtet. Demnach habe ein Nutzer in Google Maps bereits die Meldung "Navigiere deine Welt als Mario" erhalten, nachdem er einen auffälligen "?"-Block innerhalb der App aktiviert hat. Die Positionsanzeige hat sich danach in ein Kart-Fahrzeug verwandelt.

Weitere Infos zum Easter Egg sind aktuell noch nicht bekannt. Interessierte sollten morgen einen Blick auf Google Maps werfen und eventuell die eigenen Straßen mit Mario erkunden.

Seit Jahrzehnten begeistert Nintendo Videospiel-Fans auf der ganzen Welt mit Mario und seinem Gegenspieler Bowser. Am morgigen Tag darf sich der Klempner feiern lassen - seid ihr mit dabei oder sind euch solche inoffiziellen Feiertage zu viel des Guten? Verratet es uns doch in den Kommentaren!