Das Erweiterungspaket für Die Sims 4 "Hunde & Katzen" bekommt mit dem Accessoires-Pack "Mein erstes Haustier" einen weiteren kostenpflichtigen DLC spendiert. Das treibt die Spieler auf die Barrikaden.

„Die Sims“-Ableger wurden nach Veröffentlichung schon seit Anbeginn der Reihe mit neuen Erweiterungen und kleineren Inhalten versorgt. Die Sims 4 weist inzwischen schon vier Erweiterungspacks, sechs Gameplay-Packs und 14 Accessoires-Packs auf.

Doch mit dem „Mein erstes Haustier“-Accessoires-Pack erscheint ein DLC, der euch erstmals den Zugriff auf viele Inhalte verwehrt, es sei denn ihr seid bereits im Besitz der 40 Euro teuren „Hunde & Katzen“-Erweiterung. Wie die englischsprachige Webseite Gamerant berichtet, gefällt das vielen Fans gar nicht.

Einige Inhalte des Accessoires-Packs, wie verschiedene Nagetiere oder Schlangen sollten laut den Spielern bereits in der "Hunde & Katzen"-Erweiterung enthalten sein, so wie es auch bei Die Sims 3 - Einfach Tierisch der Fall war. Stattdessen werde versucht ein weiteres Mal Profit von der bereits erworbenen Erweiterung zu schlagen.

EA sorgte letztes Jahr aufgrund der Lootboxen-Kontroverse bereits für großes Aufsehen und zählt zu den fünf meist gehassten Firmen der Welt. Auch diese Verkaufsstrategie trägt wohl nicht gerade positiv zum Image bei.

Die Sims 4 erschien am 4. September 2014 für PC und wurde am 14. November 2017 auch für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Das "Mein erstes Haustier"-Accessoires-Pack erscheint voraussichtlich morgen, am 13. März 2018.