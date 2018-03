Battlefield 1: Musikalisches Easter Egg entdeckt

Das "Erste Weltkriegs"-Szenario des Multiplayer-Shooters Battlefield 1 ist meist düster und dramatisch gehalten. Da kann es doch nicht schaden, wenn ein Easter Egg etwas zur Aufheiterung beiträgt. Tragt ihr ein ganz spezielles Leichtes Maschinengewehr im Spiel bei euch, könntet ihr beim Nachladen unter Umständen eine fröhliche Melodie zu hören bekommen.

(Quelle: Youtube, DANNYonPC)

Wie ihr im obigen Video sehen und vor allem hören könnt, spielt das LMG beim Nachladevorgang die gerade in den USA äußerst bekannte Melodie des Kinderreims "Pop! Goes the Weasel" ab. Alles was ihr dazu braucht, ist das LMG 08 und 13 noch vorhandene Projektile im Magazin. Ladet ihr folglich nach, werdet ihr mit dem Easter Egg belohnt.

Wie Kotaku berichtet, sei die Musik der Waffe beim Nachladevorgang ursprünglich ein Scherz des Youtubers Flakfire gewesen, den er über Twitter teilte:

Secret reload of the MG 08/18? pic.twitter.com/2ecYO9tNEy — Flakfire (@FlakfireGaming) 18. Januar 2018

DICE dürfte Gefallen an dem Scherz gefunden haben und ihn kurzerhand in Battlefield 1 Realität werden lassen. Ein weiteres Easter Egg, das ihr keinesfalls verpassen solltet, ist aus dem Animationsfilm "Oben" von Pixar.

"Pop! Goes the Weasel" erreichte bereits im Jahr 1858 große Bekanntheit in den USA und war damit schon vor den Zeiten des Erstes Weltkriegs pupulär. Keine Easter Eggs, dafür zeitgenössische Aufnahmen findet ihr in der Bilderstrecke.