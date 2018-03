Genervte Spieler bei Fortnite: Ein kürzliches Update hat zahlreiche Waffen stellenweise massiv verschlechtert. Betroffen ist davon nur der Koop-Modus "Save the World". Der erfolgreiche "Battle Royale"-Teil steht ausnsahmsweise mal nicht im Fokus.

Zusammen gegen Zombie-Horden: Auch diese Möglichkeit gibt es in Fortnite

Als Fortnite im Juli 2017 als "Early Access"-Version veröffentlicht wird, war von einem "Battle Royale"-Modus noch gar keine Rede. Stattdessen war das Spiel in erster Linie ein Koop-Shooter, bei dem gegen Hunderte von Zombies geschossen wird, wie etwa unsere Vorschau "Fortnite: Beute, Sturm, Monster, Forts und Freunde" zeigt. Mittlerweile ist zwar vor allem Fortnite - Battle Royale überaus erfolgreich, aber noch hat Epic Games den PvE-Teil des Spiels nicht vergessen.

Dieser erhält auch weiterhin Updates, wobei das Letzte offenbar über das Ziel hinausgeschossen ist. In den sozialen Netzwerken und auf Reddit sind die Spieler sauer auf die Entwickler. Der Grund dafür ist, dass Epic Games mit dem Update die seltenen "Dragon Weapons" stark abgeschwächt hat. Genauer gesagt wurden die Attribute im Nachhinein geändert, was zu heftiger Kritik führt:

"Das Problem ist, dass, wenn du über 50 Stunden oder 200 US-Dollar investiert, um etwas Bestimmtes zu erhalten und es Epic Games dann zerstört, bist du natürlich sehr genervt." "Ich will mein Geld zurück!"

Andere wiederum sind sichtlich am Boden zerstört und enttäuscht, dass sie in das Spiel mehrere hundert US-Dollar investiert haben. Epic Games hat zu der Problematik mittlerweile Stellung bezogen. Demnach sind die Dragon Weapons vor dem Patch von den üblichen Attributsregeln abgewichen und konnten somit unter anderem fünf goldene Perks erzielen. Dies musste korrigiert werden, so die Entwickler.

Das Team entschuldigt sich jedoch dafür, dass die Änderung nicht im Vorfeld kommuniziert wurde und viele Spieler auf den Fuß erwischt hat. In Zukunft soll das Attributssystem so oder so überarbeitet werden, um den Spielern mehr Kontrolle über ihre Waffen zu gewähren.

Eine an sich gute Idee, die aber die aktuelle Kritik der Spieler nur bedingt beiseite schiebt. Die sind weiterhin genervt von der Änderung, die Epic Games zum jetzigen Zeitpunkt offenbar nicht vor hat, rückgängig zu machen.