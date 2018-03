Trump und Videospiele. Diese zwei Worte hört ihr zurzeit ja öfter. Erst hat der US-Präsident seine ganz persönliche Vendetta gegen Videospiele erklärt und dann hat er auch noch dieses Video auf Youtube veröffentlicht. Doch um euch von all diesen seriösen Themen eine wohlverdiente Pause zu genehmigen, zeigen wir euch hier den neuesten Scherz aus dem Internet.

Der Steam-Nutzer T-Playn verwendet ein Profilbild von Donald Trump und parodiert mit seinen humorvollen Reviews die Sprechweise des US-Präsidenten und dessen Aussagen. Die zurzeit beliebtesten und kontroverstesten Spiele werden vom Fake-Trump unter die Lupe genommen und mit satirischen Kommentaren versehen, die tatsächlich an die Redensart des echten Trump erinnern. Hier beispielsweise äußert sich T-Playn zu Nier - Automata:

"Zu viel Gerede in diesem Spiel! Aber der Hauptcharakter sieht ein wenig so aus wie Debbie Harry als Zimmermädchen. Das erinnert mich an eine Party in der Penthouse-Suite des Waldorf Astoria in 1983, bei der ich dabei war. Es ging damals ziemlich wild zu, aber das muss ich euch ja nicht erzählen. Wunderschöne Frauen, die hübschesten Frauen, die ihr je gesehen habt. Es war ... Nun ja, es wurde aufregend. Da unten, versteht ihr? Im Untergeschoss sind Dinge passiert, mit gewissen Teilen."