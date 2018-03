Fortnite: Ein Sexy-Emote mit spielerischen Vorteilen

Als "Free 2 Play"-Spiel ist Fortnite überaus fair: Der komplette "Battle Royale"-Modus inklusive aller Updates und Inhaltserweiterungen kann quasi kostenlos gespielt werden. Im Spielshop verkauft Epic Games ausschließlich kosmetische Gegenstände, die keinen direkten Einfluss auf das Spiel haben. Ein Emote könnte nun aber zum Stolperstein werden.

Im Mittelpunkt einer kleinen Debatte unter Spielern steht das "Flippin’ Sexy"-Emote, welches für eine kurze Zeit lang im Shop verkauft wurde. Bei Aktivierung macht der eigene Charakter einen Salto und legt sich anschließend seitlich in eine "sexy" Pose. Ebenjenes Hinlegen könnte zum Problem werden, denn in Fortnite gibt es bisher keine Möglichkeit, sich auf den Boden zu werfen.

Mit dem Emote ist das allerdings möglich, wie etwa das folgende Twitter-Video veranschaulicht:

Omg I’d be HOT RT @lexbarbaro2799: Can yall imagine if this happened to yall LMFAOOO pic.twitter.com/J8k8M0yaMJ