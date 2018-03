Dass in Dark Souls oft gestorben wird, dürfte wohl kaum noch eine Neuigkeit sein. Viel interessanter ist doch eher die Frage, wo die meisten Spieler in den "Du bist gestorben!"-Bildschirm laufen oder fallen. Der Twitter-Nutzer Driftitem liefert die bemerkenswerte Antwort.

I made a visualization of ~20000 DS1 bloodstain & soapstone message locations. It's quite interesting to see where people struggle the most. #DarkSouls pic.twitter.com/hoHanF0yIt — DriftItem (@DriftItem) 4. März 2018

"Ich habe eine Visualisierung von etwa 20.000 DS1 Blutflecken- und Specksteinmeldungen erstellt. Es ist sehr interessant zu sehen, wo die Menschen am meisten Mühe haben."

Auf der Karte sind die Blutflecken, die das Ableben eines Spielers in Dark Souls markieren, in Orange gefärbt. Insgesamt sind es in dieser Auswertung rund 12.000 Flecken, die sich unterschiedlich verteilen. Allerdings lässt sich ablesen, dass viele Spieler bei den Gargoyles und beim Capra Demon öfters ins Gras gebissen haben.

Bald darf auch auf der Nintendo Switch gestorben werden:

Natürlich ist der aktuelle Datensatz nur ein kleiner Ausschnitt und enthält längst nicht alle Tode der "Dark Souls"-Community. Letzteres ist der Antrieb von Driftitem, der versucht, so viele Spielerdaten wie möglich für die Ewigkeit festzuhalten. "Die Mehrspieler-Daten von Dark Souls werden nicht auf einem zentralen Server gespeichert, sondern zwischen Clients ausgetauscht", so der Ersteller. Mit der Veröffentlichung der Remastered-Version von Dark Souls würden die Spielerzahlen sinken und somit zahllose Daten verloren gehen. Dies will er verhindern.

Zusätzlich zu den Blutflecken hat Driftitem auch die hinterlassenen Nachrichten der Spieler ausgewertet. Wenig überraschend: "Praise the Sun!" ist unangefochten an erster Stelle. Auf Platz zwei folgt ein "Ich habe es geschafft!" und das Treppchen vollendet schlussendlich ein simples "Hier!".

Wenn wir schon beim Thema Tode in Dark Souls sind, dann sei doch mal diese Frage gestellt: Wo seid ihr im Spiel am meisten gestorben? Verratet uns doch eure ehrliche Antwort in den Kommentaren!