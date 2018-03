Vergangene Woche fand ein Treffen zwischen U.S.-Präsidenten Donald Trump und Vertretern der Spieleindustrie im weißen Haus statt. Thema waren gewalthaltige Videospiele, die Trump stark kritisiert und in Zusammenhang mit einem Amoklauf in Florida bringt. Um seine These zu stützen, habe er seinen Gästen eine Videomontage gezeigt, die besonders gewalthaltige Videospielsequenzen beinhaltet haben soll. Als Antwort auf das Video lebt nun die Bewegung #NotAllGames wieder auf - die allerdings auch kritisiert wird.

Die Non-Profit-Organisation Games for Change veröffentlichte eine Woche nach dem Treffen im weißen Haus ein 88-sekündiges Video, das eine Art Konter zu Trumps Gewaltmontage sein soll. Im Video seht ihr friedliche Szenen aus Spielen wie Horizon - Zero Dawn, The Last of Us oder Little Big Planet. Link (The Legend of Zelda) zum Beispiel reitet auf Epona und Aloy (Horizon - Zero Dawn) bestaunt die wundervolle Natur. Bereits vor dem Video zeigten vor allem Twitter-Nutzer mit dem Hashtag #NotAllGames, die sich zum Ziel setzt zu zeigen, dass Videospiele durchaus schöne Seiten haben. Nun lebt die Gamerbewegung durch Games for Change wieder auf und stößt auch auf Kritik.

Eine Szene aus dem Video von Games for Change. Aber: Ist Overwatch wirklich so friedlich?

Allen voran wird die Oberflächlichkeit des Videos kritisiert. "Es richtet mehr Schaden an, ein aus dem Kontext gezogenes Video mit einem aus dem Kontext gezogenen Video zu bekämpfen (...)" so das englischsprachige Gaming-Magazin IGN in einer Analyse zur Bewegung. So sei es auch kein Geheimnis, dass Videospiele Gewalt beinhalten. Und "Gewalt in jeder Form auf diesem Planeten existiert". Man solle das Thema also nicht verschweigen und vielleicht sogar "entdecken" und sich damit beschäftigen.

Die Szene aus Horizon beispielsweise zeige die Protagonistin, wie sie eine Herde beobachtet. Was das Video wiederum nicht zeigt, ist, dass sie die Wesen "einen Moment später Stück für Stück" auseinandernimmt.

Diverse Nutzer teilen die Meinung des Kritikers:

you make a lot of great points here. we've long since won the argument that games are art, but in many ways we still treat them like toys. countering violence by pointing out beauty is still reinforcing the idea that the violence is warrantless. — Sarah Z, from TV (@hmsnofun) 14. März 2018

Der folgende Nutzer zum Beispiel sagt auch, dass Spiele als "Kunst" betrachtet werden sollen und es nichts bringt, mit "Schönheit" Gewalt zu "kontern". Ein Reddit-Nutzer schreibt als Antwort auf den Artikel: "Zu viele Menschen denken sich 'schaut euch exakt diesen kleinen Moment im Videospiel an, der widerlegen soll, dass Videospiele Gewalt beinhalten', ohne zu realisieren, dass sie noch trügerischer als das Weiße Haus sind."

Weder U.S.-Präsident Trump noch ein Vertreter der Videospielindustrie äußerten sich zu dem Video. Was haltet ihr von den Sequenzen der Non-Profit-Organisation Games for Change?