Twitch: Gesperrter Streamer wird zur Gefahr für Mitbewohner

Was früher die Studenten-WG war, ist heute die Livestream-WG, in denen mehrere Streamer zusammenwohnen und jeder für sich seine eigene Community bedient. Das kann jedoch auch fiese Nachteile mit sich bringen, wie der Fall von Hyphonix aufzeigt. Dieser wurde vor kurzem von Twitch.tv zum wiederholten Male gesperrt und ist nun eine potentielle Banngefahr für seine Mitbewohner.

Hyphonix ist definitiv kein Unschuldslamm beim Thema Livestreaming, wie er selbst in einem Interview mit Kotaku zugibt. Die Verantwortlichen von Twitch haben ihn bereits in neun verschiedenen Fällen gesperrt, weshalb er nun mittlerweile 30 Tage von der Plattform verbannt ist. In der Zeit darf er nicht streamen und nicht in anderen Livestream-Sitzungen auftauchen. Letzteres ist ein Dilemma, denn ausgerechnet seine beiden Mitbewohner sind ebenfalls tagtäglich online.

Its so depressing that I cant talk in my own house anymore, because im banned.

I have to pretend im not there, twitch let me talk with my roommates please, I get that im banned for 30 days, but this is aids quality of life where I live.