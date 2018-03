2011 war es dann soweit. Hacker dringen in das PlayStation-Netzwerk ein und streichen Kunden- und Kreditkarteninformationen ein. Auch wenn dieser Vorfall nun inzwischen gut sieben Jahre zurückliegt, kann das immer wieder passieren. Was also tun? Schützt eure Konsolen, schützt eure Daten!

Das ist gar nicht so schwer und alle Konsolen bieten euch dafür einige Hilfen an. Doch viele nutzen sie gar nicht. Deshalb sollt ihr an dieser Stelle lernen, wie ihr besser eure Konsolen und damit eure wichtigen Kundendaten schützt. Dabei hilft euch vor allem die zweistufige Verifikation.

PlayStation 4

Sony bietet euch eine sogenannte Zweistufige Verifizierung an. Wenn ihr euch von einem unbekannten Gerät in euren Sony-Account einloggen wollt, müsst ihr diesen Einlogg-Vorgang erst bestätigen. Passiert dies nicht, könnt ihr oder der Hacker nicht auf den Account zugreifen. Das heißt, selbst wenn der Hacker an eure PSN-ID und an das Passwort herankommen sollte, kann er die zweite Authentifizierung nicht durchführen und scheitert.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch in euren Playstation-Account einzuloggen, dann geht ihr wie folgt vor:

geht auf "Kontoeinstellungen"

dort klickt ihr auf "Sicherheit"

ganz unten steht dann der Satz "Weitere Informationen zur zweistufigen Verifizierung finden Sie auf dieser Seite."

klickt dort auf "dieser Seite"

auf einer neuen Seite könnt ihr nun eure Mobil-Telefonnummer hinterlegen

Nun bekommt ihr eine SMS von Sony mit einem Code, den ihr eingeben müsst. Damit schaltet ihr euer Handy frei, dann aktiviert ihr die Zweistufige Verifizierung und voilà, ihr seid fertig. Wenn ihr eure PlayStation 4 noch davor schützen wollt, dass sich jemand über diese einfach einloggt, könnt ihr noch das automatische Einloggen ausstellen und einen Code aus Knöpfen eingeben. Erst wenn ihr beim Einloggen auf der Konsole diesen Code eingebt, kommt ihr auf euer PS4-Dashboard.