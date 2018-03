Bereit für ein wenig virtuelle Konversation? Was für den ein oder anderen langweilig klingen mag, könnte in dem Adventure The Council durchaus für Spannung sorgen. Welches Spiel ermöglicht euch schon einen Boss-Kampf in Form eines Gesprächs?

In The Council schlüpft ihr in die Haut von Louis de Richet, der im Jahre 1793 Mitglied eines Geheimbundes ist und dem Verschwinden seiner Mutter auf die Spur gehen will. Dazu folgt er der Einladung eines mysteriösen Mannes auf eine Privatinsel und trifft dabei auf andere Gäste, die allesamt aus unterschiedlichen Gründen der Einladung nachgekommen sind. Schnell ist Louis davon überzeugt, dass einer der Gäste für das Verschwinden seiner Mutter verantwortlich ist.

Spannend sei laut Kotaku vor allem, wie The Council die "High Society"-Konversationskriegsführung darstellt. In dem Adventure trefft ihr Entscheidungen, die oft mit Worten anstatt mit Gewalt zu lösen sind. Dabei sollt ihr euch eine Konfrontation wie einen Boss-Kampf vorstellen können.

Erlangt Louis vor einer angestrebten Diskussion eine Information oder einen Hinweis, so kann er diesen Vorteil ins Gespräch mit einbinden. Die Person, die er konfrontieren möchte, vertritt jedoch ihre eigenen Interessen, könnte ihn testen wollen oder ihm zu widerstehen versuchen.

Wie Kotaku berichtet kann euch sowohl logische Argumentation, Einschüchterung oder simple Ehrlichkeit einen Schritt weiter im Gespräch voranbringen. Zu viele ungeschickt gewählte Aussagen bedeuten oft nicht nur das Ende des Gesprächs, sondern manchmal auch eine darauf folgende Konsequenz, die unter Umständen auch zu Gewalt führen kann.

In The Council sollen alle Charaktere eine andere Vorgehensweise im Gespräch benötigen, dennoch würden euch genügend Möglichkeiten geboten werden eine Debatte zu euren Gunsten enden zu lassen. Auch eure zu Beginn des Spiels gewählte Spezialisierung (wie Detektiv oder Okkultist) ist von besonderer Bedeutung und kann im Laufe des Spiels ausgebaut werden.

The Council erscheint im Episoden-Format. Die erste Episode wurde am 13. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Die komplette Season gehört für rund 30 Euro euch.