Während bei Mario darüber diskutiert wird, ob er Klempner ist oder nicht, hat das Internet bei seinem Bruder ein deutlich intimeres Thema gefunden: Wie groß ist Luigi eigentlich untenrum?

Ausgangslage sind neue Bilder zu Mario Tennis Aces, die Nintendo im Rahmen der letzten Direct-Show veröffentlicht hat. Auf einem Screenshot ist Luigi in perfekt weißen Tennis-Shorts zu sehen und das Internet benimmt sich genauso, wie ihr denkt.

Ein paar Nutzer auf Twitter haben sehr genau jedes Detail analysiert:

The difference between Tumblr and Twitter is that Twitter users are all upset about Luigi's dick bulge because they're so fucking basic and Tumblr users are doing Algebra to figure out that it's roughly 3.7" flacid and they're so happy for him to have a dick. pic.twitter.com/BlQynFRaZd