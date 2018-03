(Bildquelle: Djarii via Twitch)

Zu viel nackte Haut ist auf Twitch nicht gerne gesehen - weder in der Vergangenheit, noch heute. Aus diesem Grund hat die Livestreaming-Plattform vor wenigen Wochen neue und strengere Regeln eingeführt. Manch ein Nutzer sieht sich jedoch seitdem als Aushilfspolizist, der Twitch.tv von Brüsten befreien möchte.

Fortnite - Battle Royale ist auf Twitch aktuell eines der meistgeklickten Spiele:

Wer auf Twitch Livestreams entdeckt, die eindeutig gegen die Regeln verstoßen, kann diese über einen speziellen Button problemlos melden. Anschließend entscheiden die Plattform-Verantwortlichen, ob tatsächlich ein Regelbruch vorliegt. Ein paar Trollnutzer, so berichtet die englischsprachige Webseite Kotaku, interpretieren jedoch die neuen Community-Guidelines auf eigene Art und Weise.

Die Vorgehensweise der selbsternannten Anti-Brust-Polizei ist ziemlich simpel. Sie suchen auf der Plattform vorrangig nach weiblichen Streamern, die aufgrund ihrer Kleidung möglicherweise gegen die Regeln verstoßen könnten. Eine davon ist She Snaps, die seit Wochen von neuen Zuschauern belästigt wird. Obwohl sie in der Regel in T-Shirts oder Hoodies streamt, kommt es immer wieder vor, dass Nutzer dem Chat beitreten und mit einem Report drohen, sollte sie ihren Kamerawinkel ändern oder freizügigere Kleidung tragen.

Ähnlich ergeht es der Cosplayerin Djarii, die hin und wieder ihre Bodypainting- und "Make Up"-Künste vor der Kamera beweist. Dabei trägt sie natürlich kein Alltagsoutfit, aber verstößt trotzdem nicht gegen die neuen Twitch-Regeln. Ein paar Nutzer, die Djarii als Twitch-Vigilanten bezeichnet, sehen das anders und "informieren" die Streamerin darüber, dass ihre Inhalte unangebracht sind. Manchmal kommt es sogar vor, dass solche Nutzer auch dann auftauchen, wenn sie in einem normalen T-Shirt Videospiele streamt.

Was der Anti-Brust-Polizei dabei entgeht, ist der Umstand, dass sie mit ihrem Verhalten selbst gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. In den Community Guidelines heißt es wie folgt:

"Wir werden es nicht tolerieren, dass diese Richtlinien als Grundlage für die Belästigung von Streamern auf Twitch verwendet werden, unabhängig davon, ob du der Ansicht bist, dass sie die Regeln verletzen."

Wenn jemand ernsthaft gegen die Regeln verstößt, dann kümmert sich Twitch darum. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch deshalb acht Fälle, bei denen die Streamer definitiv übertrieben haben.