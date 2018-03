3 Anime-Spiele, die ihr unbedingt zocken solltet

Jeder, der eine Serie, einen Film oder eben einen Manga oder Anime gerne mag, wird sich darüber freuen, in einem Spiel darin versinken zu können. Mit den vielen Animes und den dazugehörigen Spielen ist die Auswahl im Moment recht groß. Drei Spiele habe ich herausgepickt, die ich euch ans Herz lege.

Aber, gleich zu Anfang vorneweg: Natürlich werden bei diesen nicht zwingend genau die Spiele dabei sein, die ihr so liebt. Die Auswahl ist recht persönlich. Falls ein Spiel hier fehlt, von dem ihr unbedingt meint, dass andere es zocken sollten, schreibt es doch einfach unten in die Kommentare.

Naruto - Ultimate Ninja Storm

Ja, das erste Spiel ist wohl recht offensichtlich. Im Grunde sind es inzwischen vier. Wer irgendwo anfangen will, der holt sich einfach die "Ultimate Ninja Storm"-Trilogie, die gibt's momentan recht günstig auf Amazon. Da habt ihr alle drei Spiele auf einer Disc.

Schaut euch mal das Intro von NUNS 4 an - nicht schlecht, oder?

Was macht Naruto - Ultimate Ninja Storm so besonders? Es trifft das Ausgangsmaterial, also den Manga und Anime, einfach sehr gut. Seitdem die aktuelle Konsolengeneration da ist, liegen Spielgrafik und Anime-Zeichnungen nahe beieinander.

Dass dann auch noch das Kampfsystem so einfach zu erlernen ist, motiviert noch mehr. Statt wie in Street Fighter oder anderen Fighting-Spielen Halbkreis-Befehle über das Steuerkreuz einzugeben, löst ihr einen "Super-Angriff" mit nur einem Tastendruck aus. Dafür müsst ihr immer euer Chakra im Blick haben.

Nur wenn das aufgefüllt ist, könnt ihr besondere Angriffe durchführen. Zudem könnt ihr eure Form in eine stärkere ändern, wenn ihr genügend Energie gesammelt habt. Dadurch verlagert sich der Anspruch. Statt auf reine Eingabefähigkeiten zu setzen, seid ihr eher damit beschäftigt, Lücken in der Deckung des Gegners zu finden und eure Angriffe richtig zu timen.