(Quelle: Facebook, Alex Lovell)

Emily Javier attackierte ihren Freund, Alex Lovell, mit einem Samurai-Schwert. Er ist fest davon überzeugt: Videospiele, Kampfkunstfilme und "Wing Chun"-Training haben sein Leben gerettet.

PlayerUnknown's Battlegrounds habe sein Leben gerettet

Wie die englischsprachige Webseite PC Gamer berichtet, glaubte Emily Javier fest daran, dass ihr Freund sie mit einer anderen Frau betrügen würde. Sie fand rote Haare im Abfluss der Dusche, obwohl sie selbst grün gefärbte Haare trägt. Außerdem bemerkte sie Kratzer auf seinem Rücken und stellte fest, dass Tinder auf seinem Handy installiert war. Doch Alex Lovell beteuert, dass schlicht und einfach das exzessive Zocken seine Libido zerstört hätte.

"Es hat meinen Sexualtrieb getötet. Ich habe zu hart trainiert, es hat mich erschöpft", sagte Lovell, "Ich fühlte mich schlecht, weil sie die Zuneigung brauchte. Ich konnte einfach nicht mithalten".

Anstatt ihren Partner aufgrund ihrer Unsicherheit zu verlassen, entschied Javier sich ein Katana zu kaufen und es mitsamt zwei Messern auf ihrer Seite des Bettes festzubinden. Bei Nacht, als Lovell bereits fest schlief, versteckte sie sein Handy, um einen Hilferuf zu verhindern, und attackierte ihn anschließend mit dem Schwert.

"Ich habe mich mein ganzes Leben lang auf soetwas vorbereitet", meint Lovell.

Als er durch den Angriff geweckt wurde, habe er sich trotz schwerer Verletzungen erfolgreich verteidigen können und sie schließlich fest umklammert. Doch dann bekam sie seine Hoden zu fassen.

"Sie hat versucht, sie abzureißen. Aber ich war nicht wütend, ich liebte dieses Mädchen. Ich war nie verärgert. Es war einfach pure Liebe für sie und das Leben selbst. Ich flehte sie an und sagte ihr, dass ich sie liebte und sie mich töten würde", sagte Lovell in einem Interview mit Buzzfeed, "Schließlich sagte ich ihr, wenn sie die Polizei nicht anruft, würde ich sterben. Sie fing an zu weinen, rannte aus dem Zimmer und rettete mir das Leben. Also ja, ich habe ihr sofort vergeben".

Alex Lovells Trainingsprogramm bestand aus Übungen für Hände, Handgelenke und Schultern. Dass er 12 bis 13 Stunden am Tag PlayerUnknown's Battlegrounds spielte, habe im das Leben gerettet. Emily Javier befindet sich einstweilen in Untersuchungshaft und wird wegen versuchten Mordes angeklagt.