(Quelle: The Wallstreet Journal)

Daigo lautet der Name des Mannes, der über 70.000 US-Dollar für das Mobile-Game Fate/Grand Order ausgegeben hat. Solange er Spaß beim Spielen hat, spielt das Geld für ihn keine Rolle. Das Magazin Wall Street Journal erzählt nun seine Geschichte.

Das ist der Trailer zu Fate/Grand Order:

Es scheint als würde heutzutage kaum noch ein Videospiel erscheinen, das sie nicht anbietet: Mikrotransaktionen. Obwohl sie bei vielen Spielern unbeliebt sind, werden sie vor allem bei "Free-to-Play"-Spielen, aber inzwischen auch bei einigen Vollpreistiteln angeboten. Kein Wunder, werden zum Beispiel laut Angaben des Chief Financial Officer Kenichiro Yoshida etwa 50 Prozent des Umsatzes von Sony alleine durch den Netzwerkbereich erwirtschaftet.

Bei Fate/Grand Order handelt es sich um ein "Free-to-Play"-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, das für Android und iPhone erhältlich ist. Die Charaktere seien laut Daigo ein wichtiger Bestandteil des Spiels. "Es (Das Spiel) lässt dich etwas für sie fühlen", so Daigo in einem Video vom The Wallstreet Journal, "Du willst, was du liebst, richtig?".

Das Videospiel scheint ihn in den Bann gezogen zu haben, denn er verbringt jede freie Minute am Handy: "Wenn ich wach bin, spiele ich es normalerweise. Selbst wenn ich esse. Ich spiele immer, außer ich schlafe, fahre oder nehme ein Bad. Ich habe ungefähr 70.000 US-Dollar für das Spiel ausgegeben. Vielleicht mehr. Aber ich mag es nicht, daran zu denken".

500 US-Dollar investierte Daigo in einen neuen Charakter. Um ihn auf Level 5 zu bekommen, seien weitere 2.500 US-Dollar nötig gewesen. Seine Eltern wüssten jedoch nicht, wie viel Zeit er mit Fate/Grand Order verbringe. "Ich denke, das geht in Ordnung, solange ich Spaß habe".