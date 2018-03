Dies ist das Werk des Modders Dorison Hugo. Auf seinem Youtube-Kanal zeigt er, wie er in zahlreichen Arbeitsstunden eine Nintendo Switch und einen Gamecube miteinander verknüpft hat. Um dies zu bewerkstelligen, hat er den Dock der neuen Konsole etwas umgebaut. Der Gamecube musste zunächst darunter leiden, als er aufgesägt wurde. Aber nur so passte der Dock der Nintendo Switch in dessen Gehäuse. Doch bei dieser Case-Mod handelt es sich nicht nur um ein Schmuckstück zum Ansehen. Die Gamecube-Switch-Kombo hat auch noch eine tolle Funktion für alle Gamer.

Denn über das Konstrukt lassen sich nun Gamecube-Controller an die Nintendo Switch ohne Probleme anschließen. Die Ports, die an der alten Konsole angebracht sind, funktionieren laut Hugo fehlerfrei. Auch in Sachen Hitze oder sonstiger Abstürze, hat er noch keine Fehler in seiner Kreation feststellen können. Ein Wunder, musste er doch das gesamte Innenleben des Gamecubes auseinandernehmen und die Docking-Station ohne viel Zwischenraum in das neue Gehäuse verbauen.

Da wünscht man sich doch glatt, dass es solche Modifikationen auch zu kaufen gäbe. Welche Konsolen würdet ihr gern miteinander verschmelzen lassen? Und würdet ihr euch eine solche Mod kaufen, wenn sie von Nintendo offizielle angeboten wird? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren unter der News.